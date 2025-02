Tráfico detecta que el 4% de los coches que usan la autopista en la ciudad carece de ITV

Más del 4% de los coches que circulan por la AP-9 en Pontevedra, entre el puente sobre la ría y el enlace de Salcedo, lo hace sin tener una ITV en vigor y el 2% transita sin seguro obligatorio (SOA). Así se pone de manifiesto en un estudio que acaba de publicar la Dirección General de Tráfico (DGT) denominado «Campaña de incumplimiento de la Inspección Técnica de vehículos y Seguro Obligatorio de Automóviles de vehículos en circulación en vías interurbanas». Se trata de un informe realizado en toda España y que en la provincia de Pontevedra se llevó a cabo en la A-52, la A-55 y la AP-9, en este ultimo caso en el kilómetro 131.800, próximo al enlace de Salcedo.

Se efectuó entre el 16 y el 20 de septiembre mediante lectores de matrículas y se llega a la conclusión de que Pontevedra es la provincia gallega con mayor grado de incumplimiento tanto en la ITV como en el seguro, especialmente en el caso de los turismos. En este caso, se constata que el 95,8% de los coches tiene la inspección en vigor (un incumplimiento del 4,1%) y el 97,6% dispone de seguro, por lo que el 2,4% circula sin él.

Son porcentajes de cumplimiento inferiores a los de las demás provincias, donde más del 96% de los coches tiene ITV y más del 98% cuenta con seguro. En el apartado de furgonetas, la situación es parecida. El estudio no incluye motocicletas, que es donde históricamente se producen más casos de carecer de inspección técnica.

Según los últimos datos oficiales de la DGT, cada vez menos conductores circulan sin la ITV del vehículo en vigor en Pontevedra, pero todavía eran 3.669 al finalizar el pasado 2023, 1.600 de ellos turismos. Quienes más incumplen esta obligación son los propietarios de motos. Un 16% de estos vehículos de dos ruedas no habían superado la Inspección Técnica de Vehículos al terminar el año, frente al 3,7% de incumplidores al volante de un turismo. En este último caso, es el porcentaje más bajo de la historia, ya que cinco años atrás, el porcentaje de infractores alcanzaba el 5,1% entre los propietarios de un vehículo de cuatro ruedas.

La campaña de la DGT se centró en cinco días de septiembre, por lo que no es un reflejo oficial de lo que ocurre con todo el parque móvil, per sí muestra una situación que aún no se ha logrado erradicar. El documento detalla que «esta toma de datos para la obtención de indicadores de cumplimiento de ITV y SOA de los vehículos en circulación en vías interurbanas tenía por objeto la descripción del ámbito y duración de la recogida de información, así como el procedimiento a seguir para obtener la información necesaria para el estudio». Añade que «para la obtención de la información se han utilizado lectores de placa de matrícula (LPR). Los LPR son sistema tecnológico diseñado para la identificación y registro automático de las matrículas de vehículos. Estos sistemas utilizan cámaras y software especializado para capturar imágenes de las matrículas de los vehículos que pasan por una determinada sección de la vía, proporcionando información en tiempo real sobre el flujo vehicular y las características del parque automovilístico».

Explica que «el sistema se compone de las siguientes unidades funcionales: Unidad de Captura e Iluminación encargada de realizar de forma óptima las fotografías de los vehículos; Unidad de Control que realiza el reconocimiento de matrículas extrayendo de la imagen una matrícula en formato texto ASCII. Mediante algoritmos de procesado OCR se analizan las imágenes hasta detectar una matrícula, se separan los caracteres y se analiza cada uno por separado hasta reconocerlo. Este equipamiento posee una serie de ventajas, entre las que destacan la alta precisión a la hora de la recogida de datos en tiempo real, la versatilidad debido a la amplia aplicación de uso de los datos obtenidos y su integración con otros sistemas».

La campaña de toma de datos se realizó el lunes 16 de septiembre de 2024, de 12.00 a 17.00 horas, y el martes 17, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de septiembre, de 8.00 a 17.00 horas.

Un tramo libre de peaje que roza los 50.000 vehículos diarios

El tramo libre de peaje de la AP-9, que funciona como circunvalación de Pontevedra sobre la ría entre Salcedo y el nudo de Bomberos, roza los 50.000 vehículos diarios. Es prácticamente el doble que la media de toda la Autopista del Atlántico, que se sitúa en algo más de 25.500 coches. De este modo, el puente sobre la ría regresa a cifras que no alcanzaba desde hace quince años (salvo en 2019) cuando las medias anuales rondaban los 49.000 coches diariosAdemás, este tramo aparece entre los de mayor uso de todo el trazado de la AP-9, solo superado por los accesos a las dos grandes ciudades gallegas, Vigo y A Coruña.

Pontevedra incluso supera al uso de esta vía en Santiago. Esta circunvalación es la única de la que dispone la ciudad a la espera de la A-57 entre Vilaboa y Curro (en diciembre se abrió un primer tramo de seis kilómetros entre Vilaboa y Marcón) y está a punto de cumplir 33 años desde su inauguración en marzo de 1992. De los 36 tramos en los que el Ministerio de Transportes ofrece datos de tráfico en toda la autopista, solo seis muestran mayor uso que el de Pontevedra. En las proximidades a la ciudad olívica la autopista alcanza tráficos diarios de entre 54.000 y 65.000 coches, especialmente en el entorno de Rande, mientras que en Pontevedra cruzan el puente de la ría cada jornada más de 48.000 vehículos. En los accesos a la ciudad de A Coruña se supera ligeramente esa cifra, sin incluir la calle Alfonso Molina, donde se superan ya los 100.000 coches diarios.Así, la circunvalación pontevedresa por la AP-9 supera en tráfico diario a otros puntos de la autopista del Atlántico que han sido objeto de ampliación, como es el caso de la circunvalación de Santiago en donde la media diaria no pasa de los 40.000 automóviles cada jornada.

