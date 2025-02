Santa María de Sacos mellora os seus viais

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitou onte o resultado das obras de ensanche e pavimentación no lugar de Veiguiña do Medio, na parroquia de Santa María de Sacos. As obras, que foron posibles grazas ao Plan Marco 2024-2025 da Consellería de Medio Rural e contaron cun orzamento de máis de 117.000 euros, permitiron mellorar a seguridade viaria. Este plan do ano pasado, cun orzamento similar, permitiu mellorar os accesos no vial Viascon-Parada de Tenorio, en Atalia e en Batán.