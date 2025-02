O BNG de Marín anima a acudir aos plenos

O BNG de Marín chama á veciñanza a participar no pleno municipal de hoxe, ás 20.00 horas pola «importancia da implicación cidadá como ferramenta clave para reforzar a transparencia, fomentar o diálogo e construír unha sociedade máis participativa e informada». Xurxo Agra xunto con Davinia Lojo, responsable e viceresponsable Local do BNG de Marín, insisten en que «asistir aos plenos é unha oportunidade única para coñecer de primeira man os asuntos locais, comprender mellor as políticas que afectan ao día a día da veciñanza e achegarse ás decisións que marcan o futuro de Marín»