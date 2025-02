La vinculación de la fiscal Marta Durántez con Pontevedra

La fiscal del caso Rubiales, Marta Durántez, ejerció durante 18 años en Pontevedra, donde inició su carrera como especialista en violencia de género. En la capital de las Rías Baixas, Durántez fue fiscal de la Audiencia Provincial desde 2002, desempeñando los cargos de coordinadora y fiscal delegada de Siniestralidad Laboral e integrándose también en la especialidad de Violencia de Género, hasta que en 2020 fue destinada a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

Teniente fiscal de la Audiencia Nacional desde 2022, esta penalista que desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en las Rías Baixas, ha sido una figura clave en la investigación de la supuesta agresión sexual del expresidente de la Federación Española de Fútbol a la futbolista Jennifer Hermoso.

«Para demostrar lo ocurrido he tenido que preguntarle una y otra vez: ‘¿Por qué se reía? ¿Por qué lo celebró? ¿Por qué bebía champán?’. ¿Hasta cuándo vamos a pedir a la víctima un comportamiento heroico?», son algunas de las conclusiones del demoledor informe final de Marta Durántez en el caso Rubiales. «No hubo pregunta, no hubo respuesta y no hubo consentimiento», afirmó la fiscal en la última sesión del juicio por el beso del ex responsable del fútbol español a una jugadora de la Selección Española, en la final del Mundial de 2023.

Sus incisivas preguntas durante los interrogatorios a los mandatarios del fútbol español han hecho de Marta Durántez una fiscal mediáticamente popular, pero antes de llegar a la Audiencia Nacional la jurista ya contaba con una reconocida carrera en la lucha contra la violencia machista en Pontevedra, como fiscal adscrita a la Sección de Violencia de Género de Fiscalía Provincial, además de ser la fiscal de enlace del área de Vigo.

Hasta el año 2020 se ocupó además del Juzgado de Violencia sobre la mujer de Pontevedra, donde asumió todo tipo de funciones, desde las guardias, a la asistencia a juicios, tanto en los juzgados de lo penal como en la Audiencia Provincial.

Fiscal delegada de siniestralidad laboral

Su paso por Pontevedra dejó huella desde un punto de vista laboral y personal. "Es una magnífica y una extraordinaria fiscal; una fiscal con una calidad técnica increíble y con una gran calidad humana que en su etapa aquí llevó adelante procedimientos de gran complejidad", resume Juan Carlos Aladro, quien fue fiscal jefe provincial desde 2007 y hasta 2023 y que en la actualidad está al frente del Consello de Contas. Junto a su implicación en la "organización" de la Fiscalía, Aladro destaca la labor que Marta Durántez hizo en Pontevedra como fiscal delegada de Siniestralidad Laboral. "Desarrolló investigaciones importantes en este ámbito en el que llegamos a ser punteros", dijo. Y resalta también su implicación y su trabajo en Violencia de género junto a la que era la fiscal delegada en esa época, Rosalina Carrera. En Madrid, añade, también ha destacado en la Secretaría Técnica con "magníficos trabajos" y ahora lo hace como teniente fiscal de la Audiencia Nacional.

Castellano-leonesa de nacimiento, la vinculación de Marta Durántez a las Rías Baixas ha sido pareja a la de su hermana, la también jurista María Isabel Durántez Gil, juez, quien también ejerció en el ámbito penal en Pontevedra y que fue magistrada de Instrucción en Vigo. Isabel Durántez fue, además, entre los años 2005 y 2009 directora xeral de Interior de la Xunta, en el gobierno de Emilio Pérez Touriño, hasta que en 2009 pasó al Gobierno central, donde fue nombrada directora general de la Marina Mercante por el Ministerio de Fomento del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.