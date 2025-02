Comienza la recogida de firmas para que el futuro parking del Gran Montecelo sea gratuito

La plataforma por la defensa de la sanidad pública de Sanxenxo inició ayer la recogida de firmas para reclamar a la Xunta de Galicia que «aumente el número de plazas de aparcamiento, y que todas ellas sean gratuitas en el hospital Gran Montecelo, así como que se incrementen las líneas de autobuses desde los distintos municipios hasta el hospital».

Esta recogida de firmas se llevará a cabo en toda el área sanitaria Pontevedra y O Salnés, de la mano de cinco plataformas en defensa de la sanidad pública: Pontevedra, Marín, Sanxenxo, O Salnés y Cerdedo.

El colectivo recuerda que «las personas que pertenecen al área sanitario y que no poseen coche particular, tienen una dificultad añadida, pues no disponen de transporte público hasta el hospital».