Máis de oitenta persoas formánse no campus en música e baile tradicional

Máis de 80 persoas de diferentes idades fórmanse na música e no baile tradicional galego, ao abeiro das aulas formativas e dos grupos promovidos pola Vicerreitoría do campus de Pontevedra. Como explica o director de área responsable da programación cultural, Luis Torres, a creación o pasado curso do Grupo de Música Tradicional do campus supuxo o primeiro paso para dotar a este conxunto de iniciativas dunha «estrutura con dous niveis». O primeiro, conformado polas aulas e obradoiros que permiten tanto á comunidade universitaria como á cidadanía iniciarse ou perfeccionar os seus coñecementos no manexo de diferentes instrumentos ou nos principais ritmos do baile galego e un segundo conformado por grupos «que poidan fornecerse de membros das aulas e representar á Universidade en diferentes eventos». De feito, no presente curso púxose en marcha o Grupo de Baile Tradicional, integrado actualmente por nove persoas, procedentes na súa meirande parte do obradoiro Como bailar nun serán, que nestes días mantén aberta a súa inscrición para o segundo cuadrimestre, no que amplían a 40 o seu número de prazas.

Xunto aos grupos de música e baile, a terceira formación de carácter permanente inserida na programación cultural da Vicerreitoría é o Coro Polifónico do Campus, que por segundo curso ten como directora a María Luisa Sánchez, tamén responsable da coral do IES A Xunqueira I. No presente curso, explica, esta agrupación está conformada por 34 persoas de entre 20 e 65 anos.