Los hombres, el 54% de los participantes en Noites Abertas de Pontevedra

Por segundo fin de semana consecutivo la juventud pontevedresa mantuvo una elevada participación en las Noites Abertas y en sus variadas actividades gratuitas de ocio nocturno. Entre el viernes y el sábado se ofertaron 27 sesiones diferentes. En total participaron 478 personas: 42% mujeres, 54,3% hombres, 2,6% no binario, 1,09% otras identidades y y 0,01% que No Sabe / No Contesta.

Se mantiene el porcentaje superior de varones debido a la actividad de fútbol que oferta un gran número de plazas y la participación está siempre masculinizada (en esta ocasión participaron 106 chicos y 6 chicas).

Por edades, el 59,6% de la participación corresponde al tramo de edad de 17 a 25 años, seguido del de 12-16 años, que representa el 27%, y el 13,4% restante se corresponde a las mayores edades, 26-30 años, que ya van abandonando el programa.

En este pasado fin de semana 19 personas quedaron sin plaza en la actividad que habían escogido, pero no quedaron fuera de las Noites Abertas sino que se redirigieron a alguna de las otras disponibles.

Por instalaciones, la mayor participación estuvo en el colegio Froebel con 243 personas a lo largo de todo el fin de semana. En los campos de hierba sintética de A Xunqueira 112, seguido de la Casa Azul con 68 personas, 17 al aire libre en la tarde-noche y finalmente 15 en el Local de Música.

Por delante quedan cinco fines de semana más hasta el 29 de marzo, excepto durante las fiestas del Carnaval.

Las actividades de Noites Abertas no requieren inscripción previa (excepto las tres que implican desplazamiento de autobús), son gratuitas y solo tienen la limitación de la edad correspondiente, oscilando entre los 12 y los 30 años.

Puede consultarse toda la programación e información concreta de cada actividad en la web https://noitesabertas.gal o en el Instagram de Xuventude del Concello de Pontevedra @xuventude.