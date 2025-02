Caldas acolle a I Semana da Visibilización do Cancro Infantil

O Concello de Caldas de Reis colabora na organización da I Semana da Visibilización do Cancro Infantil, unha iniciativa que se celebra desde o luns na vila termal e que conta cun programa con varias actividades, todas elas encamiñadas a dar a coñecer entre a sociedade cuestións e pautas vencelladas a esta enfermidade. A proposta está impulsada pola logopeda Ana Belén Diz Paseiro e estreouse cunhas charlas coloquio no Auditorio Municipal, que se centraron en diferentes aspectos desta doenza. Nestas sesións tomaron parte expertos como Carmen F. Morante, que falou sobre o Proxecto Ability, e responsables da Asociación de Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia. Estes coloquios contaron coa asistencia do alcalde, Jacobo Pérez, que quixo poñer en valor o traballo realizado por Ana Belén Diz para poñer en marcha esta iniciativa.