El PP, muy crítico con los presupuestos municipales: "Consolidan los problemas de Pontevedra"

La propuesta presupuestaria del Concello de Pontevedra, que será previsiblemente aprobada en el pleno de la próxima semana con el apoyo del BNG y del PSOE, contó este lunes con la enmienda a la totalidad promovida por el PP, que mostró una postura diametralmente opuesta a la del Gobierno local y su planteamiento para este ejercicio.

"Son unos presupuestos que entendemos que no son solo perjudiciales para Pontevedra, sino que consolidan los problemas que nuestra ciudad viene arrastrando de hace años", afirmó el portavoz popular, Rafa Domínguez, que criticó las reducciones en diferentes dotaciones.

"La partida de seguridad y orden público, que debería incrementarse con los problemas que tenemos, disminuye de 6.623.000 a 6.494.000 euros. No parece lo más adecuado. En cuanto a ordenación del tráfico, hay un descenso del 40%. En cuanto al mantenimiento y las infraestructuras, ahí hay una reducción en torno al 30%, que quiere decir que las infraestructuras y las vías públicas van a estar peor", detalló el líder de la oposición, que también criticó las bajadas en el gasto en iluminación, instalaciones deportivas y medio ambiente.

Otra de las partidas que llamó la atención de los populares es la dirigida a gasto social, que aumenta en solo 18.000 euros con respecto al ejercicio anterior. A ojos de la formación, "estos presupuestos son insolidarios con los vecinos y dejan a los que más lo necesitan en el olvido".

Domínguez también criticó la decisión del PSOE de apoyar estos presupuestos. "No logro entender que hayan pasado de un no radical a un sí sumiso. Creo que Iván Puentes ha vendido a los funcionarios del ayuntamiento, engañó a los vecinos que le votaron pensando que iba a reabrir Reina Victoria y no tengo la más mínima duda de que los socialistas han vendido a los feriantes. Ellos sabrán el precio que han cobrado por venderles", aseguró.

El líder del Partido Popular pontevedrés también abordó, en su rol de vicepresidente de la Diputación, la relación institucional entre ambos organismos. Aunque inicialmente habló de que existe lealtad, acusó a la Administración local de poner palos en las ruedas de la musealización del Convento de Santa Clara. "Hablaremos cuando tengamos que decirlo todo. Sí, hay que aclararlo, pero tengo el convencimiento de que desde el Concello se está entorpeciendo la licencia de Santa Clara. Tendré que explicarlo con más detalle, pero sí", reiteró.