Patrimonio descarta actuar en Areoso para evitar la desaparición de la mámoa 3

El mar que rodea el islote Areoso es una de las grandes amenazas para la riqueza megalítica que guarda en su interior. Lo saben bien los integrantes de Guidoiro Dixital que, hace unos meses, alertaron del riesgo que corre la mámoa 3 de acabar siendo engullida por el mar y de la importancia que tendría acometer una actuación urgente en la zona para descubrir todo aquello que oculta antes de que las mareas la hagan desaparecer. Sin embargo, no parece que se vaya a poder actuar en la zona ya que la Dirección Xeral de Patrimonio, perteneciente a la Consellería de Cultura, reconoce que, en estos momentos, no está prevista ninguna actuación en el islote. Lo único que se mantiene desde el año 2018 es una monitorización de las cuatro mámoas que se conservan a través de una colaboración con la Universidade de A Coruña.

Lo hace después de que el alcalde de A Illa, Luis Arosa, haya mostrado su interés por mantener un encuentro con Cultura en el que tratar una posible actuación en el islote que pueda servir no solo para salvar esa mámoa, sino para poder poner en valor el resto de monumentos megalíticos que todavía se conservan, e incluso, crear un centro de interpretación sobre el yacimiento. La situación de la mámoa tres no es muy halagüeña. Los arqueólogos temen que la marea se la acabe llevando por delante en unas circunstancias a lo ocurrido con la mámoa cinco. Esta se descubrió en 2011 precisamente gracias a las mareas, en 2014 ya se apreciaban cinco losas de granito clavadas en la arena formando una estructura aproximadamente circular de más de un metro de diámetro. Se trata de la cámara funeraria, al este de la cual, donde la marea sigue erosionando la playa, una serie de cantos indican la presencia de la coraza del túmulo que la rodea. Este pequeño dolmen está situado al lado de la mámoa 2, a solo 4,50 m del borde de la excavación realizada en los años 80 del siglo XX, pero no fue conocido hasta fechas recientes, lo que da idea de la cantidad de arena que ha desaparecido en los últimos años, explican en Guidoiro Dixital. el impacto del mar en la zona en la que se encontraba provocó que acabase desapareciendo en muy poco tiempo.

No ocurrió lo mismo con la mámoa 4. Al igual que las anteriores, el mar fue el que se encargó de descubrirla y, en ese momento, Costas y Patrimonio decidieron colaborar para conservarla. En 2010 se instaló un muro de contención ante el monumento megalítico para evitar el impacto de las mareas en la zona y, unos años después, un grupo de arqueólogos procedía a su excavación. Esos trabajos sacaron a la luz una cámara funeraria completa que aún conserva la losa superior gracias a que permaneció sepultada completamente bajo una zona dunar, hasta que la erosión la descubrió de manera parcial. En su interior se localizaron diferentes restos, entre ellos una vasija íntegra de la etapa neolítica que podría formar parte de un ajuar funerario. En las proximidades de la misma también se halló un «cuncheiro» que demostraría que pudo haber sido usada la zona entere 500 y 1.000 años después del enterramiento.

No fue en el interior de la mámoa 4, pero muy próxima a ella, se encontró un maxilar humano que podría ser de la época Castrexa. Este fue uno de los hallazgos más destacados de la campaña ya que la acidez del suelo gallego impide que se conserven los huesos humanos durante mucho tiempo.

Un lugar con límite de visitas

Areoso es un lugar único en la ría de Arousa tanto por su riqueza natural como patrimonial. Sin embargo, toda esa riqueza estuvo en riesgo de desaparecer debido al turismo desaforado. Bautizado en su día como «el Caribe gallego», esto provocó que cientos de embarcaciones se lanzasen a sus aguas en verano, y lo que es peor, que cientos de veraneantes poblasen la duna, poniendo en riesgo el equilibrio natural y provocando una aceleración de determinados procesos del islote. Tal es así que, desde hace un par de años, el islote se parte en dos en marea alta. Estos desmanes llevaron a la Consellería de Medio Ambiente a limitar los accesos, especialmente durante el verano