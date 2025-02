El Museo fue escenario de la presentación de «Ejército romano», una obra en la que el historiador y doctorando en Historia Antigua por la Universidad de Santiago (USC) Xerardo Torrado profundiza en una de las maquinarias de guerra más organizadas, armadas, tácticas y resilientes de la historia.

¿Qué aspectos del ejército romano aborda en este trabajo?

Sobre todo aspectos como la evolución del ejército romano a lo largo del tiempo. La historia de Roma es bastante densa y el ejército no fue exactamente igual a lo largo de toda esa trayectoria. Se ve la evolución tanto del armamento como de la táctica. En esa evolución podemos hablar de un ejército llamado clásico, el que mejor conocemos y que sería el tardorrepublicano y de los primeros tiempos del imperio. Después también trato cómo serían los secretos de su éxito para convertirse en esa máquina de guerra tan importante.

Táctica, armamento, disciplina… ¿Cuáles fueron las claves de su gran éxito?

Un poco de todo. Una clave central del éxito del ejército romano fue su capital humano, que hizo que Roma pudiese recuperarse incluso de grandes derrotas, por ejemplo en la segunda guerra púnica de las derrotas por parte de Aníbal. Roma logra, digamos, volver a armar otro ejército. Pero como plantea también es muy importante la adaptación del armamento, es decir las armas que veían en sus competidores las adaptaban e incorporaban, como podía ser la famosa espada hispánica. Y después la disciplina era realmente férrea, que es otra clave del ejército romano, tan férrea que hoy en día si comparamos la dureza de la película La chaqueta metálica de Kubrick con la disciplina romana nos parecería que el filme era un campamento escolar. Era una disciplina durísima, de hecho uno de los símbolos que identificaban al centurión era una vara para aplicar esa dura disciplina.

¿Qué define a mayores al ejército de Roma?

Una es la evolución tanto de táctica como de armamento. El aspecto normalmente más estudiado es el de las legiones, por eso el libro no se llama Legiones romanas sino Ejército romano, porque va más allá, estudiando otras partes de ese ejército que también forman parte de su historia y en las que no se había profundizado. Me encontré con eso, con que frente a las legiones, sobre las que hay mucha bibliografía, se había estudiado poco las unidades auxiliares, o la marina de guerra. Ésta tuvo un papel fundamental, no solo por el control del Mediterráneo sino para el abastecimiento de las unidades militares allí donde estuvieran a través de los ríos. Había una flota que no estaba en el Mediterráneo sino en el Danubio para abastecer y llevar recursos y tropas a esa frontera danubiana.

¿Cuántos hombres incluía una legión?

Como 6.000 hombres aproximadamente, no todos legionarios. Después también había unidades auxiliares, que se diferenciarían sobre todo en que no eran ciudadanos romanos, podían tener derecho latino pero no eran ciudadanos. En el libro también trato la cadena de mandos, que es otro aspecto que evoluciona con el tiempo, de hecho está en constante evolución, desde un general hasta llegar a un soldado raso; pasando desde el estado mayor, por el alto mando con el general y los tribunos, después estarían los centuriones (que serían la espina dorsal del ejército), a continuación los optios, que podían ser como un cabo o un sargento, hasta llegar a ese soldado raso.

¿Cómo se nutría el ejército?

Hay un alistamiento de muchos años, no como podría ser el antiguo servicio militar de un año, sino que incluso estamos hablando de 20 o 30 años de servicio militar. Los alistaban desde muy jóvenes, Cayo Sempronio Graco hace una ley que recoge que no se podían reclutar a los menores de 16 años, el hecho de que existiese esa propuesta indica que realmente con anterioridad se incorporaban a adolescentes de menos de esa edad.

¿Eran ciudadanos de todas las clases sociales?

Realmente el modelo clásico de romano, el que formaba parte de la ideología romana, era el campesino soldado, una clase media de campesinos. Pero lo que sucede es que con el tiempo hay un empobrecimiento de este campesinado porque las conquistas romanas hacen que estos hombres estén durante mucho tiempo fuera de sus propiedades, que no puedan explotarlas correctamente, por ejemplo llegaba la cosecha y otros hitos muy importantes del trabajo agrícola y ellos no estaban allí, estaban sirviendo en el ejército. Eso provoca su empobrecimiento hasta que este campesinado soldado llega a desaparecer. Después una de las grandes reformas fue la de Cayo Mario, considerado el tercer fundador de Roma, que impulsa el ejército considerado clásico, el de Julio César y los primeros tiempos del imperio. Ahí aparece por primera vez la profesionalización del ejército, ya queda desfasada la idea del campesino soldado y aparece la del soldado profesional, e incluso se incorporan al ejército social clases muy bajas que antes no estaban en él.

¿Por qué esas clases bajas no estaban inicialmente en el ejército?

Porque cada soldado tenía que costearse su propio equipo, pero con esa reforma de Cayo Mario las clases más bajas que en un principio no podían formar del ejército entran en el, ya que a partir de ahí el estado les aporta el armamento, algo que hasta entonces no sucedía. Es así como aparece el soldado profesional.