El PSOE denuncia que Poio organizó actos de Navidad sin autorizaciones

El grupo municipal socialista de Poio denuncia que el gobierno del Partido Popular organizó la carrera de San Silvestre y la Cabalgata de Reyes «sin contar con las autorizaciones y permisos administrativos preceptivos». Esta «grave irresponsabilidad puso en riesgo la seguridad del vecindario que participó en estos eventos y vuelve a evidenciar la incapacidad del PP para gestionar incluso las tramitaciones municipales más habituales».

El PSOE expone que la organización de eventos públicos requiere una serie de autorizaciones que garanticen la seguridad de participantes y espectadores. «El gobierno del PP en Poio no tramitó estos permisos, una circunstancia que, de haberse producido cualquier incidente, podría haber dejado sin cobertura a las personas afectadas, ya que los seguros contratados no cobren actividades que carezcan de las autorizaciones obligatorias».

«El gobierno del PP no es capaz ni de tramitar las autorizaciones más básicas. Organizaron estos eventos sin los permisos exigidos, poniendo en riesgo la seguridad de la gente. De nada sirve pagar pólizas de seguros si los eventos no están debidamente autorizados, porque en esas condiciones las aseguradoras no cubrirían ningún incidente», afirma el portavoz socialista, Gregorio Agís.