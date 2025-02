Manuel Ruibal, urólogo: «La telecirugía y la inteligencia artificial son los grandes retos de la cirugía robótica»

El urólogo pontevedrés Manuel Ruibal comenzó en la profesión en el año 1997. Desde entonces ha despuntado como especialista de la cirugía laparoscópica primero y robótica después. Pasó de ser el jefe de Urología del CHOP a fundar su propia clínica, Suturo. Ahora acaba de ser elegido por compañeros de profesión como uno de los diez mejores urólogos de España.

¿Qué supone esta elección como uno de los diez mejores urólogos del país?

La verdad es que este reconocimiento me sorprendió y me agrada especialmente porque es algo totalmente aséptico, es una votación auditada entre compañeros con criterio y que no está movida por intereses comerciales. Le doy mucho valor, porque hay personas ahí que a nivel nacional destacan. Yo no tenía ni la más remota idea de la elección y me la mandó un amigo, por lo que me sorprendió.

En su caso se valora especialmente su capacidad para utilizar la robótica en la cirugía en el ámbito de la Urología.

Cierto. Se valora que en su momento nosotros fuimos pioneros en España y con la capacidad de operar, a día de hoy, absolutamente todo con la robótica. Fuimos abriendo nuevos caminos para este tipo de cirugía. A los congresos llevamos la actividad que realizamos con nuestros vídeos, algo que es altamente apreciado. Mucha gente los usa como referencia para después aplicarlo. Servimos un poco como guía. También creo que ha influido que estamos en diferentes ciudades en varias comunidades autónomas. Y no me gustaría que sonase presuntuoso, pero muchos urólogos quieren venir a trabajar con nosotros, algo que es muy difícil conseguir hoy en día, porque ya se sabe que es una realidad que no hay médicos. El hecho de que quieran estar en nuestro equipo quiere decir que no hacemos mal las cosas.

¿Cómo comienza el grupo Suturo?

Arrancamos desde Pontevedra en 2021, no hace mucho tiempo. En 2022 dimos el salto a Sevilla y hace cuatro o cinco meses a Alicante. Nuestra idea es seguir creciendo, de una forma ordenada. Somos ocho especialistas en Galicia, cinco en Andalucía y dos en el Levante. Yo me desplazo a los diferentes centros para hacer las cirugías robóticas.

¿Existe colaboración con la sanidad pública o solamente es en el ámbito privado?

Es privado, pero nosotros no nos cerramos a ese tipo de colaboraciones con la pública. Estaríamos abiertos a ello, ya que hay determinadas cirugías de patologías que no se hacen en la pública y en las que al final el paciente tiene que venir a operarse en la privada. Es el caso de la cirugía de la liberación del nervio pudendo (que se encuentra en la región pélvica) y que en España prácticamente solo la hacemos nosotros. En la sanidad pública me invitan para hacer demostraciones; de hecho, la próxima semana estaré en el Hospital Público de Cádiz para hacer una cirugía de estas. Son cosas puntuales.

¿Cuáles son las cirugías más frecuentes en Urología?

Con el robot Da Vinci lo que más hacemos es cirugía de cáncer de próstata; cáncer renal, que con la robótica permite conservar los riñones y sacar el tumor; de vejiga, las extirpamos y hacemos vejigas nuevas con intestino y la robótica; se pueden corregir los prolapsos de órganos pélvicos en las mujeres, un problema muy habitual y muy infravalorado, etc...

Es el famoso suelo pélvico...

Sí. Siempre lo hemos hablado, que en la mujer el tema de la mama está muy bien controlado, pero a este otro problema, que es muy frecuente y que afecta a la calidad de vida, no se le ha dado la importancia que tiene. Hay como una especie de tabú.

¿Cuáles son los retos en robótica a nivel urológico?

Quedan dos grandes revoluciones, que se van a producir de forma casi inmediata, o en los próximos dos años. Una es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) a los robots, que nos van a ayudar durante la cirugía, nos van a asesorar. La otra, y que ya se está empezando a hacer, es la posibilidad de hacer telecirugía, cirugía a distancia, pura o teleasistencia. Por ejemplo, que yo desde Pontevedra pueda asistir a Sevilla sin necesidad de desplazarme allí. Esto se está haciendo a distancias de más de 8.000 kilómetros de distancia, intercontinentales, y se está haciendo con toda la seguridad.

¿Pero no incluía ya IA la cirugía robótica?

Sí, pero eran herramientas muy básicas, ahora se están perfeccionando, mejorando. Va a haber una revolución, una apuesta muy fuerte, y eso va a dar resultados. Un ejemplo es la realidad virtual aumentada, que cuando yo esté operando un escáner pueda proyectar la imagen dentro del propio cuerpo del paciente, que en la pantalla me aparezca dónde está ubicado el tumor de riñón o de próstata, para guiarme durante la cirugía. Eso ya se está haciendo.

¿Cuál fue su primer contacto con la robótica? ¿Qué le animó a dar el paso?

Yo empecé con la laparoscopia y fui uno de los pioneros en España, pero a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, ya se estaba quedando al margen y se estaba apostando claramente por la robótica. A España llegó más tarde por un tema puramente de costes y coincidió con la crisis económica. Mi primer contacto fue en el año 2014, en A Coruña, en un hospital privado, porque los dos primeros robots que hubo en Galicia estaban en la sanidad privada. Ahí empecé a operar con el Da Vinci.

¿Cuántos robots para cirugía hay a día de hoy en Galicia?

Hay siete públicos, uno por cada área sanitaria, y tres privados: el nuestro de Suturo y dos en A Coruña, en los hospitales San Rafael y Modelo.

¿Qué le animó en su momento a elegir la Urología como especialidad? ¿Qué le atrajo?

La Urología es una especialidad muy completa, aunque muy desconocida, porque tiene una parte médica muy potente y otra quirúrgica. Por ejemplo, manejamos los tratamientos del cáncer, con quimioterapia, inmunoterapia... Y dentro de la actividad quirúrgica hay diferentes campos de actuación: manejamos intestino, vasos, uréter... Es una especialidad muy amplia y es pionera en la cirugía robótica. Otra cosa que me ayudó a decidirme fueron los trasplantes de riñón, que, aunque es algo muy desconocido, los hacemos los urólogos.

Y eso que nunca se imaginó los avances que hay a día de hoy...

Yo siempre lo digo: la Urología ha cambiado radicalmente desde que yo empecé en 1997. Es la especialidad quirúrgica que más ha revolucionado y somos una especialidad muy tecnológica: manejamos láser, robot, laparoscopia... Es una especialidad muy inquieta que siempre está innovando.