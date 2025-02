Sanxenxo, «un dos concellos menos transparentes de Galicia», segundo o BNG local

O BNG alertou onte e que o Concello de Sanxenxo «no é exemplo de transparencia» e dí que «así consta no último informe, actualizado a finais de novembro de 2024, elaborado pola Plataforma Dyntra, que analiza e mide a información pública que achegan as administracións, institucións ou partidos políticos en España». Engade que «o estudo cifra en menos dun 20% a información que o goberno local achega á veciñanza, o que converte a Sanxenxo no cuarto peor concello de toda a provincia de Pontevedra, só superado por Gondomar, Salvaterra e Vilanova de Arousa. Se a comparación se extrapola a toda Galicia, só 8 de 56 concellos que se someteron a este estudo presentan porcentaxes máis baixas».