El genial caso del aula de los 50 años entre sus alumnos

Gardel dejó claro que veinte años no es nada en esta vida, que pasa volando especialmente cuando uno se va haciendo mayor. Y aunque él hablaba del miedo al reencuentro con los recuerdos del migrante, hay personas para quienes enfrentarse a lo que dejaron atrás en su camino, como estudiar, es una aventura que llena de alicientes su existencia actual. Perdiendo el miedo, pero con el respeto que da hacer algo nuevo, una veintena de alumnos del EPA Río Lérez aprendían, ayer por la tarde, cómo resolver funciones cuadráticas en la clase de matemáticas de Bachillerato, con ayuda de su profesor Ignacio Arroyo. Hasta aquí todo normal. Pero, ¿se imagina una aula donde usted le sacara a su compañero más joven 50 años? Pues en este centro es algo de lo más habitual.

Con un ambiente de cohesión que se nota nada más entrar, conviven en esta clase personas desde los 18 años hasta los 70. Un margen que supone una vida, pero en el que los números no son nada, pues como reconoce con cierta timidez Raúl (18 años) se crea ambiente de clase, «no noto diferencia, es un ambiente normal. Además, hay profes muy buenos».

Sus historias son tan variadas como sus edades. Como una muestra de la sociedad, solo que ellos representan a las personas que son capaces de agarrar las oportunidades, superando el peso de sus propias mochilas, porque quieren ser su mejor versión. Y para estos estudiantes, eso pasa por seguir aprendiendo. Unos lo hacen para conseguir puntos en la oposición. Otros porque no terminaron sus estudios (o no los empezaron) en el momento que se suponía que tocaba. Y otros, porque ya jubilados, tienen el tiempo suficiente para disfrutarlo aprendiendo. Pero como se trata de adultos, hay quienes tienen razones más poderosas aún que mejorar, para ponerse a estudiar a estas alturas de la vida. Y Amelia, que forma parte de los «mayores» de esta clase de Bachillerato, es un ejemplo en mayúsculas, eso que se convierte en el referente para alguien.

Ellos se dejan la piel

«Tengo a mis mejores maestros del mundo mundial», dice Amelia. Es un pensamiento compartido por otros compañeros que conocen la importancia de tener a los profesores del Río Lérez. Pero, aunque todos tienen sus preferencias, hay dos educadores, dos maestros de esos que despiertan la curiosidad y que acompañan, a los que todos quieren. Una es la vicedirectora y profesora de filosofía, Maica Fernández. Cualquiera que haya estado con ella puede dar fe de su implicación con sus alumnos. Y el otro es el profesor de física, José Luis Casado.

Amelia de 59 años, alumna brillante de Bachillerato. | Rafa Vázquez

La inspiración tiene nombre de mujer, se llama Amelia

Amelia, que no aparenta ni por asomo sus 59 años, es una mujer que ha cogido la fuerza que se empeñaban en quitarle , porque «no valía». Sus ojos oscuros están llenos de luz, su voz, un poco temblorosa, solo tiene palabras de agradecimiento a sus profesores, unas «gracias» que se dicen con los latidos y no con la boca. «En mi infancia no pude estudiar, había ciertas situaciones que lo impedían. Era una espinita que me quedó siempre», cuenta. «Aprender, superarme... Eso quería», recuerda en alto ese anhelo, que materializó el día que se matriculó en el centro pontevedrés, aunque pensaba que no le iban a coger porque «era mayor».

«Para mí esto es libertad de vida, porque estudiar me dio la posibilidad de ir a una cafetería yo sola... Me dio la libertad total», dice abriéndose en canal. Y es que mucha gente no sabe que ella ya se ha sacado la ESO y que hoy está terminando Bachillerato. Que sus profesores hablan de ella con orgullo. Y que ella encontró en este centro la llave que abrió la jaula que la mantenía aislada del mundo. Pero eso es algo que muchos no sabrían valorar. Por eso, le dice a quien también esté en la oscuridad, «que piense en sí mismo, que sea valiente y se atreva a hacer todo lo que le gusta», como ahora hace ella.

