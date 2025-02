Esgotados en tres días os 100 abonos de Ponteatro

Tres días despois da súa presentación, os 100 abonos da nova tempada de Ponteatro ya están esgotados. O ciclo aechegará seis espectáculos entre o 20 de febreiro e o 3 de abril. Os primeros 70 abonos foron despachou en 48 horas, o que obrigou a ampliar a oferta deste formato en 30 localidades que tamén desapareceron nun día. As entradas soltas restantes están á venda en Ataquilla.com a un prezo de 8 euros (reducido a catro para estudantes, persoas desempregadas e maiores de 65). No caso de non esgotarse na venda anticipada, estarán tamén á venda unha hora antes de cada pase na billeteira do espazo correspondente.