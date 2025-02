Ape Galicia ofrece asesoramento sobre a axudas a autónomos

Ape Galicia convoca ao tecido asociativo empresarial da comarca de Pontevedra para participar nunha xornada informativa o vindeiro 12 de febreiro ás 20.00 horas, na sede de Afundación de Pontevedra.

O encontro contará coa participación de Pablo Fernández, secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, que presentará as novas axudas da Xunta destinadas a autónomos e pemes. Entre as iniciativas destacadas atópase a primeira orde unificada, que simplifica trámites e axiliza o acceso a máis de 40 millóns de euros en apoios clave, como promoción do emprego autónomo.; ota Cero; Bono Autónomo e Bono Remuda; e axudas para conciliación e a iniciativa Nova Oportunidade.

Por outra banda, Gabriel Alén presentará a nova convocatoria para promover a dixitalización, innovación e sostibilidade do comercio e dos obradoiros artesanais galegos. A entrada é de balde, pero o aforo é limitado polo que é necesaria a inscrición previa.