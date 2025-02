«Impresionan las ganas de progresar de los migrantes»

Hay estudiantes que no tienen miedo a aprender y se lanzan al mundo, aprovechando las oportunidades que se les brindan, para ser un gran profesional. Así es Ángel Cea, alumno de Comunicación en el Campus de Pontevedra, cuyo trabajo (fruto de la colaboración entre la UVigo y la Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social-Agareso), un corto documental acerca de la migración femenina africana a Canarias que recibe por título «Mar de fóra», pretende revolver conciencias al tiempo que le ha descubierto su vocación periodística a Cea al curtirse sobre el terreno. El documental se estrena esta tarde a las 20.00 horas en la Casa das Campás.

¿Cómo surgió la idea?

Accedo a este proyecto porque participé en un curso que impartió Agareso en la Facultade de Comunicación. En él nos pedían hacer un trabajo individual y otro grupal, que podían ser de temática libre pero que tenían que tratar de alguna causa social. Una vez que nos dijeron que íbamos a ir a Gran Canaria, nos vinieron a la mente dos temas: uno las migraciones y otro el turismo. Al final nos decantamos sobre las migraciones y más concretamente, sobre la migración femenina, porque es un asunto del que no se habla tanto, parece que está oculta y que no existe.

¿Qué sintió cuando su proyecto fue elegido?

Para mí, en el momento en el que llega Antonio (responsable de Agareso) para comunicármelo, la verdad que fue muy emocionante, porque tenía muchas ganas de ir a ese viaje y pude hacerlo. Fue un golpe de alegría.

¿Cómo fue la experiencia?

Fue increíble, sobre todo para mí, que venía de estar estudiando segundo de carrera, así que irme a Canarias con el equipo que fui, que ya estaban todos trabajando en el sector, fue como un mundo diferente. Uno de los chicos que venía era periodista. Luego estaban mis dos compañeras, Érika Martínez y Miriam Rodríguez, una de ellas está trabajando en radio y la otra es videocreadora. Y Antonio, que nos guiaba en este trabajo y es una persona fantástica. Y tiene mucha, mucha experiencia sobre todo en documentales.

¿Y el proceso sobre el terreno, qué tal?

El proceso de grabar fue muy bien, además conocimos a gente muy interesante. A algunas personas les hicimos entrevistas por su experiencia vital. Pero ya solo el hecho de estar allí, rodar y trabajar en este tema, fue una experiencia nueva para mí y me pareció increíble.

¿Hay algo que le impresionara o de lo que aprendiera viendo la realidad de estas personas?

Yo creo que lo que más me ha llamado de atención fue el ver las ganas que tienen estas personas de progresar. Hay muchos mensajes que no te lo pintan así, pero cuando los conoces es gente que trabajar, que busca mejorar. Cuando han salido de su país es sencillamente porque quieren tener una vida mejor, una situación laboral digna. Y muchas veces vienen escapando de situaciones que son bastante desagradables debido a la cultura que hay en muchos países de África o porque hay guerras.

¿Qué es lo que le mueve o inspira a la hora de trabajar?

Lo que más me inspira para trabajar en esto diría que es conocer de primera mano estas situaciones, porque no es lo mismo que te lo cuenten a trabajarlo tú y vivirlo, que te da una visión mucho más cercana. Y, en segundo lugar, algo que no había pensado hasta que me puse a trabajar en estos proyectos, que es ver cómo la gente a la que entrevistas se siente agradecida contigo, porque les estás dando un pequeño altavoz donde poder liberarse y explicar los problemas que ellos sufren. Ya no hablo solo del trabajo que hicimos en las Islas Canarias, sino también de los dos proyectos que realicé para el curso.

¿Hacia dónde piensa dirigir su trabajo a partir de ahora?

Desde que entré en la carrera los géneros que más me llaman la atención, y los que más me gustan, son el reportaje y el documental, también el cine, pero menos. Mi futuro laboral me gustaría enfocarlo hacia el periodismo.

¿Qué reacción espera del público esta tarde?

Puede ser de cualquier tipo, porque es un tema muy candente ahora mismo. Cada uno tendrá su opinión o su imagen mental de lo que es la migración, pero yo espero que haga pensar, reflexionar y para dar una vuelta a lo que cada uno piensa sobre la migración porque puede cambiar la perspectiva de algunas personas.

