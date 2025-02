Un estudio concluye que uno de cada tres pontevedreses está abonado al gimnasio

La sede del Concello de Pontevedra fue el lugar elegido ayer para dar cuenta las conclusiones extraídas por el Clúster Galego da Industria do Deporte en su informe anual sobre hábitos deportivos en la ciudad, un trabajo realizado mano a mano con el Servizo Municipal de Deportes del gobierno local. En un acto protagonizado por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y el presidente de esta entidad, Pedro Iglesias, se arrojó luz sobre esta materia a través de una encuesta realizada a 385 residentes del municipio, con el objetivo de conocer y comparar datos con los existentes a nivel autonómico y estatal.

En esa línea, las estadísticas sitúan a Pontevedra como una ciudad involucrada en el mundo de la actividad física. Los resultados también ubican a la ciudad del Lérez por encima de la media en licencias federativas (15% por 9,6% en el Estado), abono a clubes deportivos (21,8%, ocho puntos más que la media estatal) y abono a gimnasios, con un 36,3% de la población inscrita a estos centros, el doble que la media gallega (que es de poco más del 17%) y muy por encima de los datos recogidos en toda España (20,6%).

Según el Clúster Galego, el 67,8% de los pontevedreses caminan más de diez minutos todos los días, frente a un 36,8% en Galicia y un 47,5% en España. Además, el 59,4% practica deporte de forma regular, una vez por semana, frente al 52,2% en el caso de la población nacional y un 46,1% en el de la autonómica. A mayores, el informe señala que un 23,1% de la población activa de Pontevedra participa en competiciones deportivas, frente a un 19,1% en el caso de Galicia y un 16,2% en el de España.

Como conclusiones, la encuesta efectuada por el Clúster Galego, la primera de estas características que elaboran para una gran ciudad, destaca que Pontevedra cuenta con una «gran concienciación sobre la importancia del deporte y los estilos de vida saludables», además de gozar de un «excelente ecosistema deportivo entre entidades e instalaciones deportivas». Un caldo de cultivo clave, según esta institución, para que la ciudad disponga de «una cultura deportiva con el deporte como uno de los ejes centrales de la vida de la vecindad».

No obstante, los creadores de la encuesta, que tienen como objetivo que Galicia alcance los dos millones de personas activas en el ámbito deportivo, apuntan también a la necesidad de impulsar políticas públicas ligadas al ámbito de la salud para promover el ejercicio físico en personas mayores de 75 años.

Por su parte, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, valoró positivamente los datos de la encuesta e incidió en que «no está todo hecho», aunque animó a su administración a seguir trabajando en la línea continuada hasta ahora.

«Estamos encantados de que se perciba que la actividad física es buena para la salud y de que eso se perciba a nivel social. Seguiremos trabajando. Me resulta agradable ver que la gente no piensa que hay un déficit de instalaciones deportivas, pero no quita que una obsesión de este gobierno sea seguir mejorando esta oferta», apuntó el regidor pontevedrés.

Pontevedra, a la cabeza en práctica de actividad física

Tanto el Clúster Galego do Deporte como el Concello de Pontevedra valoraron de forma muy positiva los datos extraídos de la encuesta a cerca de 400 ciudadanos sobre sus hábitos deportivas, con casi seis de cada diez residentes habituados a hacer deporte al menos una vez a la semana.«El dato del 59,4% está comparativamente en los términos de los cinco países de Europa que más práctica de actividad física deportiva tienen, que son Finlandia, Dinamarca Suecia, Luxemburgo y Países Bajos. Pontevedra está a esos niveles. Aunque tenemos unos porcentajes de inactividad bajos, siguen siendo muy altos. El objetivo es meterse entre los cinco países con menos inactividad física», afirmó Jaime Agulló, responsable del Servizo Municipal de Deportes.

En ese sentido, el presidente del Clúster Galego, Pedro Iglesias, felicitó al Concello por los datos y argumentó el papel fundamental que juega la estrategia de movilidad implementada durante las últimas dos décadas y media en la ciudad.«Son datos realmente buenos y ahí influye mucho el modelo de la ciudad. Como pontevedrés, estoy realmente orgulloso. Hacer este modelo de movilidad provoca que la gente camine y solo eso ya es muy importante para hablar de la salud de las personas», añadió Iglesias, que situó en esos términos políticas locales como la creación del Metrominuto o la construcción de instalaciones deportivas al aire libre como el parque de calistenia situado en las inmediaciones del puente de los Tirantes.

Suscríbete para seguir leyendo