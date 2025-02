El PP de Caldas, crítico con la prórroga local a los presupuestos

El portavoz municipal del PP de Caldas de Reis, Fernando Pérez, lamentó la decisión del alcalde, Jacobo Pérez, de descartar la elaboración de unas cuentas para 2025, ya que cree que esto supondrá un nuevo freno al desarrollo del Concello: «Que el bipartito decida prorrogar los Presupuestos 2024 es una renuncia total a gobernar, una abdicación a defender los intereses de los vecinos y un hundimiento en la parálisis que sufre el municipio», afirmó el representante popular en la localidad.

Por otro lado, Pérez tilda de «inaudito» que el alcalde admitiese públicamente esta semana que la mejor opción para el Concello sea funcionar con las cuentas del año pasado , «que es algo que no le pasa por la cabeza a ningún gobierno, ya que los únicos que no las aprueban son aquellos que están en minoría y no tienen los votos para hacerlo porque indiscutiblemente es mucho más óptimo tener los presupuestos actualizados».

En esa línea, el portavoz popular también exigió «más trabajo y menos complacencia» al nuevo alcalde, enumerando medidas en diversos ámbitos de la acción local, como el avance en la red de saneamiento, la construcción de un nuevo auditorio o llevar a cabo la firma del convenio con la Xunta de Galicia para el nuevo centro de salud de la localidad.