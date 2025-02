O ORAL inicia hoxe a cobranza de 60 taxas en trinta concellos

A Deputación inicia hoxe, a través do seu servizo de xestión e recadación tributaria ORAL, a cobranza en período voluntario dun total de 60 taxas e prezos públicos de 30 concellos da provincia. As persoas interesadas poden consultar os datos no seu concello ou na oficina do ORAL correspondente ata o 5 de marzo, mentres que o período para realizar o pago neste período se estende ata o 7 de abril.