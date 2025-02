‘Os Bolechas’, axentes ambientais

O secretario xeral da Lingua, Valentín García Gómez; o alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, e Félix Pérez de la Fuente, presidente da Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia (Aprafoga) presentaron onte na Casa Consistorial, en Carballedo, o libro «Os Bolechas visitan aos Axentes Ambientais», unha iniciativa que promove no ámbito infantil a concienciación e o coidado do patrimonio natural referenciado no concello de Cerdedo-Cotobade.

Esta actuación divulgativa, promovida por Aprafoga e que conta coa colaboración da Secretaría Xeral da Lingua e o Concello de Cerdedo-Cotobade pretende dar visibilidade ao importante traballo que realizan os axente ambientais no ambito rural.

A edición deste libro ten unha tiraxe de 3.500 exemplares que serán distribuídos, principalmente, entre as bibliotecas de Galicia e os centros escolares da Comunidade Autónoma. Trátase dun relato de fácil lectura escrito en idioma galego e que ten como eixo vertebrador a defensa da natureza e o uso da lingua.

O relato coas persoaxes creados por Pepe Carreiro céntrase no labor que levan a cabo os axentes ambientais no concello de Cerdedo-Cotobade, a través da protección do medio ambiente, a piscisfactoría e Centro de Recuperación de Aves, espazos da Rede Natura, etc.

Pola súa banda, o alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, agradeceu o labor que desenrolan estes axentes para a protección e defensa do medioambiernte e o patrimonio natural e sinalou como motivo de orgullo o feito de que “este libro teña como zona xeográfica de actuación o concello de Cerdedo-Cotobade o que demostra tamén a importancia que para nós e para Galicia ten o traballo que o corpo de axentes realiza no noso municipio. Tamén é de ser loubado a aposta que fan polo noso idioma e pola promoción do seu labor entre a infancia”.

Cubela tamén agradeceu ao secretario xeral da Lingua, Valentín García Gómez, o seu compromiso e a súa aposta por este tipo de iniciativas digulgativas que teñen á infancia e á mocidade como destinatarios para promocionar o labor medioambiental e tamén a nosa ligua.