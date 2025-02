«En la salud oral nunca debemos ser conformistas, su repercusión es enorme»

Por lo que respecta a los profesionales ¿cuántos ejercen en Pontevedra? ¿Considera que la ratio es adecuada en relación a la población?

En la provincia de Pontevedra ejercen unos 850 dentistas, de los que 109 lo hacen en Pontevedra. Respecto a la ratio por habitante, en España estamos en 2,94 dentistas por cada 3.500 habitantes, por encima de las recomendaciones de la OMS que establecen la ratio en 1 dentista por cada 3.500 habitantes. Por eso desde el Consejo General de Dentistas de España se está demandando a las autoridades desde hace años el establecimiento de números clausus que permitan regular el flujo de titulados y adaptarlo a las necesidades reales.

¿Qué ha supuesto para los odontólogos la irrupción de grandes cadenas de salud bucodental (algunas muy polémicas)?

Es un tema complejo. Si partimos de la base de que estamos en un mercado de libre competencia, es evidente que todo el mundo puede ofrecer sus servicios en el ejercicio de esa libertad. El problema surge cuando esa oferta se basa en señuelos, cuando no en engaños directamente, para llamar la atención del público. Son bien conocidas las nefastas consecuencias que esa forma de actuar ha tenido sobre miles de personas, consecuencias no solo económicas sino también de salud. La odontología como la entendemos la mayoría no tiene nada que ver con eso. Es una disciplina sanitaria con unas normas éticas bien definidas y que tiene como objetivo preservar la salud del paciente y ahí no caben atajos. Por eso llevamos años reclamando a las autoridades que se establezca una legislación sobre publicidad sanitaria clara e inequívoca que ponga fin a estos casos tan lamentables. Actualmente, desde el Consello Gallego de Odontólogos e Estomatólogos (el órgano de representación de los 3 colegios de dentistas de Galicia) se está trabajando en ese tema.