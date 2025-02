Polémica en la vela por la exclusión de regatistas no federados en Galicia

La decisión de la Real Federación Gallega de Vela (RFGV) de impedir la participación en regatas de tripulaciones que no estén federadas en la comunidad ha provocado numerosas críticas entre los aficionados a este deporte, varios de los cuales han anunciado que iniciarán medidas legales para poder tomar parte en el calendario deportivo de las Rías Baixas.

Es el caso del pontevedrés Tucho Díaz Lorente, patrón del velero Solyola y con licencia de la Federación de Vela de Castilla y León, a la que ha denunciado su homóloga gallega ante el Comité de Disciplina Deportiva española por mala praxis.

La Federación Gallega de Vela ha interpuesto esta misma semana la denuncia, argumentada en «el incumplimiento del Reglamento Nacional de Licencias y el maquillaje, que a su modo de interpretación del mencionado Reglamento hace la demandada, con el objeto de ganar afiliados por los que percibe un mayor número de subvenciones».

Asegura que la entidad leonesa «capta a deportistas gallegos con una licencia reducida en coste y limitada en sus acciones de promoción» y que la federación de aguas interiores «estaría incumpliendo sus objetivos tipificados en la Ley del Deporte» española.

Tucho Díaz Lorente critica que «he sido separado por la organización sin derecho a defenderme». En su tripulación «somos socios del Club Náutico de León, la licencia fue sacada correctamente y aprobada por la Real Federación Española de Vela, que hasta la fecha no me ha dicho que es ilegal, cuando disponía de 15 días para comunicármelo».

También niega el argumento de haber obtenido una licencia abaratada. «Desde hace unos años somos socios del Club Náutico de León y nadie nos ha captado para sacar la licencia reducida en coste, pero sí quizás pueda decir que con mejores prestaciones que la de la Federación Gallega», señala el capitán. Éste ironiza con que «el ahorro por estar inscrito en ese club y no aquí es de 20 euros al año, con los que hemos podido arreglar nuestro barco».

La polémica estalló el pasado día 25 en el arranque de la Regata Interclubes Ría de Pontevedra. Una vez en el Club Náutico de Portonovo, «se me prohibió navegar», lamenta Tucho Díaz Lorente, «y se nos dice que todos los regatistas tenían licencia de la RFGV y eran de Galicia; lo contaron porque si no la mala praxis sería de ellos, expulsando a dos o tres regatistas en concreto frente a otros muchos que no cumplen».

Cuatro días antes del inicio de la Interclubes la junta directiva de la RFGV había aprobado la interposición de la denuncia contra la entidad leonesa por lo que considera un «delito grave». Entiende que atenta contra los objetivos de una federación autonómica, «que se basan en la promoción y desarrollo del deporte en su territorio» y estaría incumpliendo el artículo 11.5 del Reglamento de Licencias de la Federación Española de Vela, «en donde queda reflejado que las licencias deberán expedirse por la federación autonómica donde el club tenga su sede social, y que el deportista, técnico, juez, armador o directivo esté empadronado o pueda demostrar que posee la vinculación directa con la práctica de la vela, ya que precisamente buena parte de quienes la han solicitado por la Federación de Castilla y León, ni están empadronados ni tienen ninguna vinculación directa con la práctica del deporte en dicha comunidad».

A este respecto, Tucho Díaz Lorente recuerda que «la RFGV no tiene mi DNI o mi certificado de empadronamiento (entre otras cosas porque su tablón de anuncios con los criterios de elegibilidad lo ha cambiado varias veces). Además está el hecho de que en Galicia en las Rías Baixas se exige ese requisito, mientras que en las Altas solo las licencias federativas en vigor».

También recuerda que su vinculación directa con la vela «está sobradamente probada, soy capitán de yate, he cruzado varias veces el Atlántico, hecho más millas que un lobo de mar y participado en decenas de regatas… Creo que a estas alturas no tengo nada que demostrar. Lamento que otros muchos capitanes no protestaron porque querían participar en la regata, no los critico, pero por mi parte no renuncio a ejercer mis derechos».

El capitán pontevedrés ha solicitado la suspensión cautelar de la Interclubes hasta que la Federación Gallega de Vela no de explicaciones sobre su exclusión. «Tiene que justificarla, la mía y quizás la de muchos otros regatistas que habrán quedado sin participar y sin opción de ganar» al no poder tinar oarte en esta primera cita de la regata.