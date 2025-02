El PSOE cuestiona el plan de la piscina de agua salada de Marín

El PSOE de Marín critica «los bandazos de María Ramallo con su piscina de agua salada». Para el portavoz socialista, Manuel Pazos, «El espectáculo de María Ramallo y su piscina de agua salada es tremendo y ejemplifica muy bien la deriva de este gobierno local. Ya nadie sabe si va a haber una piscina o no. No creo que lo sepan ni ellos mismos, porque de hecho ya ni la nombran, ni una sola mención, como si nunca hubiese existido», critica el socialista, quien recuerda que «sin embargo, estamos gastando cerca de 600.000 euros en reformar la zona como si la fuese a hacer, aunque el baño no estará permitido al ser para uso náutico-deportivo. Lo dicho, un sin sentido absoluto al que últimamente nos tiene tan acostumbrado la señora Ramallo», denuncia el portavoz del PSOE.