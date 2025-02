Dúas escolas de Marín e Ponte Caldelas, no programa ‘21 días co galego e +’

O colexio do Carballal e do Sequelo, en Marín, e o Manuel Cordo Boullosa, en Ponte Caldelas, participan no programa de dinamización lingüística da Xunta ‘21 días co galego e +’, que iniciou a súa sétima edición. Ofrece obradoiros de regueifas, contacontos e actuacións musicais nos centros que participan. Así o avanzaron no acto de apertura desta iniciativa o secretario xeral da Lingua, Valentín García, e o director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús M. Álvarez Bértolo, que destacaron «a importancia de impulsar propostas de lecer que animen á cativada a empregar o galego en diversas actividades dentro e fóra da escola». Tamén participou o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes.

Nesta nova edición, que impulsa a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, participarán unha decena de centros de Educación Infantil e Primaria das catro provincias, que, sumando alumnado, profesorado e persoal de administración e servizos, inclúen un total de 3.990 persoas. O programa de dinamización, no que tamén colabora a Consellería de Educación, desenvolverase desde o 31 de xaneiro ata o 21 de febreiro, coincidindo o seu último día coa celebración do Día da lingua materna.