El PP no apoya más nombres de calles hasta que se reconozca a Magín Froiz

El grupo municipal del PP de Popular de Pontevedra se niega a votar a favor del cambio de denominación de nuevas vías de la ciudad hasta que el gobierno nacionalista cumpla el acuerdo plenario, del 20 de marzo de 2023, en relación al reconocimiento de Magín Froiz con el nombre de una calle.

Entonces e hizo referencia a la nueva calle que se abriría para unir Luis Braille con Santa Lucía, A Corva y Pintor Urbano Lugrís. Según el PP, «el BNG y el PSOE manifestaron su conformidad, se sumaron a la iniciativa y pusieron en valor la figura y los logros profesionales, sociales y deportivos del empresario pontevedrés».

Desde entonces no se producido ningún avance, según denunció ayer la concejala Pepa Pardo al salir de la comisión de Cultura en el Concello de Pontevedra. «Por respeto al legado de Magín Froiz, hoy (por ayer) hemos informado a los otros dos grupos de la corporación municipal, que no votaremos a favor de ningún nuevo nombre para nuevas calles hasta que no se cumpla el acuerdo del pleno», añadió Pardo, que recuerda que en 2023, el BNG «se había comprometido a que los criterios de feminización y recuperación de topónimos tradicionales no se aplicarían, excepcionalmente, por los méritos que avalaban a Froiz».