Marín solicitará 92.000 euros á Deputación para a Festa Corsaria e a de Samaín

o Concello de Marín aprobou solicitar á Deputación de Pontevedra, a través da Liña 2 do Plan +Provincia 2025, unha subvención de 92.000 euros para sufragar os gastos da programación cultural da Festa Corsaria e do Samaín Briz. A Festa Corsaria e no mes de agosto e o Samaín Briz e a véspera do Día de Defuntos.

«Con ambas festas, conséguese unha gran promoción turística da vila e nos permite dinamizar cultural e económicamente o noso municipio, á vez que poñemos en valor o noso patrimonio histórico», explicou a concelleira de Festas, Marián Sanmartín. Ademais, ambas son «un gran exemplo de colaboración e sinerxia co tecido asociativo local e da contorna».