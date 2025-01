Jaione Camborda, Nati Juncal y Lidia Fraga, premios Mulleres no Foco 2025

La directora de cine y guionista nacida en Donostia pero asentada en Galicia Jaione Camborda, que en 2023 se hizo con la Concha de Oro del Festival de San Sebastián por «O Corno», un largometraje también premiado en los Mestre Mateo; la guionista gallega Lidia Fraga, autora de textos de exitosos proyectos de ficción como «Serramoura» o «Hierro» ; y la productora Nati Juncal, una de las profesionales al frente de la productora gallega independiente Cósmica Producións y también galardonada en los Mestre Mateo, en este caso por «Matria», se hicieron ayer con los Premios Mulleres no Foco 2025.

Fabiola García premió a Naty Juncal. / Rafa Vázquez

El auditorio de Afundación fue escenario de la gala de este certamen promovido por la Diputación y la Asociación de Mulleres CIMA y cuyo objetivo es visibilizar el papel de la mujer en el sector audiovisual.

El grupo Tanxugueiras fue el encargado de aportar la banda sonora a este evento al que, además de las premiadas, también asistieron las otras 11 nominadas, todas ellas profesionales destacadas del audiovisual gallego. Los acompañaron el conselleiro de Cultura, José López Campos, y de Política Social e Igualdade, Fabiola García. Con ellos, alcaldes de distintos concellos y representantes del sector, encabezados por Beatriz Mbula, directiva de CIMA.

La ceremonia, que repartió 15.000 euros en premios (5.000 por cada galardón) arrancó con la recepción de los asistentes en el vestíbulo del auditorio con un espectáculo de la compañía Pablo Méndez Merformance. Una vez en el patio de butacas, el público presenció una gala conducida por Carmen Méndez, Ledicia Sola y Marta Doviro, y a la que dio la bienvenida Beatriz Mbula.

Público que asistió a la gala / Rafa Vázquez

También incluyó la proyección de un video sobre las nominadas y la actuación de Tanxugueras, que dio paso a la entrega de premios.

El presidente de la Diputación, Luis López, cerró el turno de intervenciones de la gala destacando la labor, tanto a favor del audiovisual como de la igualdad, que las catorce nominados han venido realizando a lo largo de su carrera. «Todas son profesionales comprometidas. Esto hace que, delante o detrás de la cámara, siempre seais autoras de una doble historia. Por un lado, están las contadas en «O Corno», «Matria» y muchas otras producciones cada vez más numerosas y diversas. Pero, proyecto a proyecto, vais añadiendo escenas nuevas y esenciales a otra historia: la de la conquista de la igualdad».

Tanxugueiras puso la música / Rafa Vázquez

El presidente del Ejecutivo provincial también dedicó una mención especial a la trayectoria de las tres mujeres reconocidas. «Hay quien produce grandes guiones de ficción y hay quienes, sin proponérselo, escriben los guiones de la conquista de la igualdad en el mundo real. Ella desempeña ambas tareas con enorme éxito», afirmó sobre la guionista Lidia Fraga.

Para referirse a Nati Juncal, recordó una cita de la productora, «tenemos una deuda con las mujeres que vinieron antes, abriéndonos el camino», para a continuación poner en valor la «humildad» de una mujer que «puede estar tranquila porque resarció, con mucho, la deuda de gratitud que tenía con sus predecesoras. Como productora, como emprendedora, como voz comprometida del sector, fue labrando un camino que hoy reconocemos aquí».

Por su parte, sobre la directora Jaione Camborda, López destacó que su obra es «la mano que acompaña y señala aquello que no siempre somos capaces de ver; la voz joven que narra los desafíos de nuestro tiempo; o la mirada que se centra en lo que aún nos queda por hacer». Propuso una reflexión sobre el camino hacia la igualdad. «Estamos ante un largometraje concebido durante siglos para que las mujeres ocupen siempre un papel secundario. Hasta que llega, no hace mucho, el necesario giro de guión». No es una transformación repentina, constató, «sino que, poco a poco, caminando sobre los hombros de pioneras, estáis asumiendo el peso de la escena, de las narrativas y de los proyectos, con un éxito que nos hace sentir a todos muy orgullosos. Aquí hablo ante guionistas de la igualdad en el sector, ante directoras del feminismo en el audiovisual, ante las protagonistas de este nuevo largometraje colectivo cuyo final está necesariamente escrito pero que aún no hemos alcanzado: esta producción solo puede terminar con la igualdad, real y efectiva».

Pregunta a la IA: ¿Son las cineastas gallegas las más talentosas de España?

¿Son las cineastas gallegas las más talentosas de España? Es la pregunta que López realizó a la Inteligencia Artificial. Explico en la gala que la respuesta fue que ellas «demuestran ser muy creativas y valientes para abordar temas profundos y habitualmente menos explorados de la industria audiovisual» La contestación sirvió para argumentar que ni siquiera una tecnología tan inmadura y falible como la IA puede negar la evidencia que los cineastas gallegas merecen estar -por que son- en la élite y en la vanguardia del cine. «El verdadero triunfo», afirmó, «llegará cuando dejemos de hacernos esta pregunta, porque tener que visibilizar una realidad implica que no es tan visible como debería».