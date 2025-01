Revilla en Marín: «En la política hay una total falta de vocación y de currículum»

Fue presidente de Cantabria de 2003 a 2023 salto el periodo entre 2011 y 2015 y desde su marcha de la política se dedica a participar en tertulias, programas de televisión y, sobre todo escribir porque, a sus 82 años, «quiero tener la mente ocupada en algo». Su última obra es ‘Por qué pasa lo que pasa’, y ahora está en plena gira de promoción. Este jueves presentó su obra en el IES Illa de Tambo de Marín, invitado por el Ateneo Santa Cecilia, ante un abarrotado auditorio. Y es que Miguel Ángel Revilla no tiene pelos en la lengua y con la escritura «he logrado muchos adeptos, algo que me tiene sorprendido».

En su charla intenta responder a la pregunta con la que titula el libro, centrada en la política española, una actividad para la que ahora «hay una total falta de vocación y de currículum». Subraya que «cuando yo gobernaba ya se vislumbraba este gallinero de destruir al rival, que ya no es el enemigo, donde la política es un ‘modus vivendi’ en el que ya no se habla de los problemas reales». Muy crítico con los políticos, reprocha a PP y a PSOE que «están condicionados», en un caso por «partidos que tiene más a la derecha» y en el otro por «sus coaliciones antinatura».

Como él mismo señala en su libre, «pensé que con ‘Toda una vida’ (su anterior obra) ponía fin a mi actividad como escritor, después de más de una década de vivir esta experiencia. Pero en la vida política de este país se suceden con frecuencia acontecimientos que nos dejan perplejos y que no me resisto a comentar con la independencia que dan los años y mi situación actual, sin ningún tipo de atadura: Por qué en nuestro país no se penaliza la corrupción. Por qué los políticos dicen una cosa y hacen la contraria sin que les pase factura. Por qué la política ha alcanzado las máximas cotas de desprestigio».