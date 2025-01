La Policía Local de Poio denuncia que solo son siete agentes para más de 17.000 vecinos

No parece que el conflicto entre la Policía Local de Poio y el gobierno de Ángel Moldes vaya a tener una pronta resolución. Los sindicatos CSIF y CC OO ofrecieron este jueves una rueda de prensa en las dependencias policiales para aclarar de dónde viene el desacuerdo con el Concello y qué medidas se van a tomar al respecto. Habló en representación de los agentes David Vázquez, del CSIF, ya que José Benito Martínez, de Comisiones Obreras, no pudo acudir por razones personales. Si bien en esta comparecencia se mostró la disposición al diálogo, desde el gobierno local se emitió un comunicado de prensa casi de forma inmediata en el que se dejó claro que «dialogar es diferente a aceptar chantajes e imposiciones».

Son varias las cuestiones que han enfrentado a ambas partes, con el claro perjuicio sobre la población poiense, que en determinadas horas del día se encuentra desprotegida sin presencia policial. Destacan, tal y como exponen los agentes, la imposición de turnos, el impago de horas extras, la falta de personal, la carga de trabajo y las represalias y acoso que denuncian que sufren por parte del alcalde del PP.

«El motivo que nos trae hoy aquí se debe a la negativa de dialogo por parte del gobierno local, no dejándonos más remedio que acudir a esta vía para que los vecinos de Poio sepan la verdad sobre lo que está ocurriendo entre la Policía Local y el Concello», aseguraron.

Se explicó que desde que el actual equipo de gobierno tomó posesión se le informó de la necesidad de aumentar la plantilla, pero que no se les escuchó y, como consecuencia, Poio no tiene desde hace más de tres meses turno policial de tarde. Son solamente siete agentes en total para más de 17.000 vecinos que tiene el municipio. Según los ratios aconsejables, deberían ser al menos 23 para ofrecer un servicio adecuado.

También está el problema de las horas extra, que, denuncia la Policía Local, no se les han pagado, siendo los únicos trabajadores municipales en esta situación. Asimismo, también son los únicos que no han pasado el reconocimiento médico porque no se les informó.

Son especialmente críticos con el concelleiro de Personal, Cándido Muiños, al que acusan de llevar «seis meses desaparecido», incluso reuniéndose «a escondidas» con miembros de la Policía «por miedo a represalias de su partido».

Por otro lado, afirman que el cuadrante que les propuso el Concello, incluiría hasta tres fines de semana continuos trabajando, lo que contraviene la conciliación personal y familiar a todas luces. Además, como muy tarde, legalmente tiene que ser expuesto antes del 15 de diciembre del año anterior.

Los trabajadores se sienten perseguidos y acosados por el alcalde, hasta el punto, dicen, que Moldes «pregunta por ciertos perfiles de Facebook personales y vigila los ‘me gusta’ de estos cuando son noticias que no son de su beneficio político».

Completan el listado de quejas la falta de equipamiento y la pérdida de una persona que hacía las labores administrativas, entre otros, de ahí que se estén planteando acciones legales por prevaricación y trato vejatorio.

El Concello de Poio les responde

La respuesta por parte del Concello de Poio no se hizo esperar y de forma casi inmediata se hizo público un comunicado en el que se aclaró que diálogo sí, pero «chantajes e imposiciones de la Policía Local» no.

El gobierno de Ángel Moldes afirma que el actual sistema de turnos de siete días de trabajo y siete de descanso no es operativo y que las horas extra «ya están abonadas». En cuanto a los reconocimientos médicos, el Concello asegura que no tenía la información necesaria para convocarlos.