Exigen al Gobierno que aclare su plan para la antigua sede de Hacienda

El Partido Popular expresa su preocupación por el futuro del antiguo edificio de Hacienda y, especialmente, por la posibilidad de que la transformación de este Bien de Interés Cultural en el futuro archivo provincial suponga alterar la escalinata que desemboca en los jardines de Casto Sampedro.

El portavoz del grupo municipal del PP, Rafa Domínguez, compareció ayer acompañado de la senadora Pepa Pardo y el diputado Pedro Puy Fraga para denunciar el abandono de un edificio emblemático, recordó, y criticar que la balaustrada que se desprendió el pasado día 5 continúa sin ser reparada.

Quiso hacer una llamada de atención sobre el estado de la balaustrada. «Lo único que han hecho es poner unas vallas de protección y llevamos ya casi un mes en el que no se ha hecho absolutamente nada… Esto no puede seguir en estas condiciones, ya no solo por la estética de la plaza de A Ferrería sino por cuestiones de seguridad, en cualquier momento puede ocurrir un accidente», señaló.

A continuación, Rafa Domínguez se refirió a las previsiones del Gobierno central de transformar el antiguo edificio de Hacienda. «El PP siempre ha dicho que quería que se hiciese algo, lleva casi 14 años cerrado; nosotros pretendíamos que fuese una biblioteca… Y lo que hemos visto es que se nos dice que va a hacer un archivo», señaló Rafa Domínguez.

Éste lamentó que su grupo político solo ha tenido conocimiento del proyecto por la prensa y por ella «hemos sabido que se va a afectar de forma muy importante las escaleras, incluso se habla de que se puedan trasladar». Es, añadió, «algo que no entendemos», de ahí que tanto Puy Fraga como Pepa Pardo demandaran en el Congreso y en el Senado, respectivamente, información sobre el futuro de la antigua sede de Hacienda.

Ambos solicitarán «toda la información sobre los planes del Gobierno para la rehabilitación del inmueble y qué tipo de alteración está prevista acometer en la escalinata de la fachada, que pueda alterar su estructura y diseño actual, además de los profundos cambios del interior», ha avanzado Puy.

El diputado ha solicitado una respuesta a la mayor celeridad posible para, una vez conocido el proyecto, «posicionarnos pensando siempre en el mantenimiento de un edificio emblemático, que forma parte de los orígenes y de la memoria de todos los pontevedreses».

Por su parte, la senadora y concejala Pepa Pardo criticó el estado «deplorable» del edificio, y ha puesto en tela de juicio la veracidad de los anuncios del Ejecutivo «después de que el exdelegado del Gobierno, José Miñones, asegurase que la obra de rehabilitación de la cubierta estaría ejecutada en el año 2022 y tras el anuncio del entonces ministro de Cultura, Miquel Iceta, al asegurar, en un mitin del PSOE local, que en 2025 se reabriría el histórico edificio a la ciudadanía».

Los incumplimientos del Gobierno acumulan más de cuatro años de espera, critica el Partido Popular. Por ello, el diputado y la senadora han registrado dos solicitudes en la Cámara Baja y Alta, para el acceso al proyecto íntegro, además de solicitar la totalidad de los informes que lo acompañan para conocer la realidad de lo que se pretende hacer y qué plazos maneja el Ministerio.

El concejal César Mosquera recordó momentos después de la comparecencia de los populares que la antigua sede de Hacienda es propiedad del Gobierno central. El temporal del pasado enero, recordó, rompió la balaustrada «y nos pusimos a disposición de la Subdelegación para arreglarlo nosotros, o pagarlo», si es que se conserva en el futuro proyecto. El Concello a mayores cuenta con un seguro para estas contingencias pero «no vamos a meternos en una propiedad ajena; si no el Concello lo haría (el arreglo) pero no debe hacerlo». También explicó que la Subdelegación «quedó en mirarlo con sus arquitectos».