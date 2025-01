Solo una empresa opta al contrato de gestión de la limpieza y la basura

El plazo de presentación de ofertas para optar al contrato de residuos se ha cerrado con una única empresa candidata, mientras que la nueva Ordenanza municipal de limpieza y gestión de residuos entra en vigor, finalizado el período de exposición pública.

En el primer trámite, solo la empresa Prezero –la que actualmente gestiona el servicio– aspira a seguir encargándose de la basura de Pontevedra, mientras que la nueva normativa municipal ya es aplicable, con sanciones que van de los 80 a los 3.000 euros en caso de infracción.

Prezero, la empresa que presta el actual servicio, es la única que concurrió a la licitación. El próximo paso será la adjudicación del contrato. La Mesa de Contratación está convocada para el próximo lunes, 3 de febrero, y analizará la documentación administrativa (solvencia económica, representación, etc.). Al tiempo, también se abre el sobre B en el que aparece la oferta técnica de la empresa: explotación del servicio: medios humanos, plan de prevención de ricos, de formación del personal, organización del servicio (rutas, zonificación, programación de motivación social e información ciudadana).

Una vez elaborado el informe técnico sobre esta parte de la licitación, se convocará la siguiente mesa de contratación para conocer la oferta económica, donde además de su solvencia económica se incluyen las mejoras del servicio.

Finalmente, la propuesta de la Mesa de Contratación se elevará a la Xunta de Gobierno para su aprobación y requerir la documentación a la empresa. También se abrirá un período de 15 días de recurso en materia contractual.

Resistencia del sector

El concejal de Contratación, Raimundo González, indicó que desde que quedó desierta la primera licitación hasta la actualidad «seguimos detectando, por algún tipo de reunión con representantes del sector, una resistencia del sector al cumplimiento de los objetivos marcados por la ley de residuos». Basa su afirmación «en que me dijeron expresamente en que en ningún contrato estamos asumiendo riesgos y aquí, tal como informa incluso la ONE (Oficina Nacional de Evaluación), hay riesgo, hay riesgo operacional, pero es así como funciona el mercado».

«El sector está acostumbrado a una retribución determinada y, por tanto, aun sigue habiendo ciertas resistencias. Y por nuestra parte ya dijimos que los objetivos medioambientales para este Concello son irrenunciables, quiero decir, que nosotros no estamos dispuestos, aunque hubo que estar prorrogando el contrato», explicó el concejal que concluyó que «evidentemente no es ningún fracaso, ni mucho menos, sino que es un proyecto de un calado muy fuerte que puede tener un suelo licitador, pero a mí lo que más me preocupa no es la cantidad sino que el proyecto que presenta sea potente y que cambie realmente el futuro de la recogida de residuos en este concello».

La nueva concesión de residuos tiene un plazo de 20 años y un importe de más de 256 millones de euros. Con este contrato, el Concello de Pontevedra quiere «mejorar y ampliar», entre otras, la recogida «puerta a puerta» de papel, cartón y vidrio en el ámbito comercial.

Entra en vigor la nueva ordenanza de residuos

La nueva ordenanza de residuos de Pontevedra, que entra en vigor, se sustenta en los fundamentos de separar y reciclar los residuos, con la obligación de separarlos en casa, en especial la materia orgánica. Una mala gestión de los mismos supondrá una serie de sanciones para los infractores. Así, con la nueva normativa se endurecen las multas para quienes se comporten de manera incívica y ensucien la ciudad o los espacios naturales. Las sanciones van de los 80 a los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Escupir en la calle, orinar (o cualquier otra necesidad fisiológica) será sancionable de forma leve. También entran en la categoría de infracción leve arrastrar las bolsas de basura o dejar los residuos en la calle, también al lado de los contenedores, así como desplazar estos recipientes. También se sanciona estacionar al lado de los contenedores si hay una señal que lo prohíbe.