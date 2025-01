El conflicto entre la Policía Local de Poio y el Concello se enquista aún más

El conflicto entre la Policía Local de Poio y el Concello se ha enquistado todavía más después del pleno del pasado martes por la tarde, en el que un grupo de agentes intentaron intervenir para exponer su situación laboral y el alcalde, Ángel Moldes, no se lo permitió. Parte de la plantilla de este cuerpo policial exhibió pancartas en las que denunció «la discriminación» que sufren por parte del PP local.

Como consecuencia, el gobierno les propuso ayer miércoles un nuevo cuadrante «con el que garantizar todos los turnos», a lo que los delegados de personal de los sindicatos CSIF y CC OO respondieron que los trabajadores de la Policía Local son los únicos de todo el Concello que no han cobrado horas extras desde el mes de mayo, denunciaron falta de personal y la no realización del reconocimiento médico. Hoy jueves darán una rueda de prensa en la que explicarán los pormenores por los que se ha llegado a una situación en la que, por cierto, los ciudadanos resultan muy mal parados: con ausencia de Policía Local en turno de tarde en el municipio.

Apoyo sindical y del PSOE

«Policía sin uniformidad; Alcalde dialogue; 7 policías tienen que hacer el trabajo de 20; No me hacen el reconocimiento médico “se vende” nuestra salud; Alcalde nuestros hijos también comen, páguenos; Policía Local discriminada por el Concello de Poio; ¿Represalias por estar hoy aquí? ¿Cambio de cuadrante incumpliendo el convenio?, y Demasiada fiesta sin seguridad» son los lemas de las pancartas que los agentes exhibieron el martes en el pleno. Su movilización fue apoyada por los sindicatos CSIF y CCOO, pero no tuvieron opción a poder manifestar sus argumentos antes de que iniciase el pleno.

Desde el PSdeG de Poio se expresó su rechazo «a la actitud despótica e impositiva del alcalde de Poio, Ángel Moldes, del Partido Popular, con su rechazo a permitir la participación de la ciudadanía en el pleno municipal».

Los socialistas recuerdan que esta gestión «afecta al personal municipal y al vecindario». «Una de las consecuencias más graves es que en la actualidad no se cuenta con un turno de tarde, dejando a la ciudadanía desatendida durante una franja horaria esencial para la seguridad», resumen.

Cuadrantes alternativos

El Concello de Poio reaccionó ayer mismo proponiendo un nuevo cuadrante para la Policía Local, «con el que mejorar la planificación y garantizar una mejor prestación del servicio a la ciudadanía». Así, el concelleiro de Deportes, Persoal e Patrimonio, Cándido Muíños, explicó que el actual cuadrante siete días de trabajo y siete de descanso no está funcionando.

Por eso, ya trasladó al inspector jefe accidental de la Policía Local, que es quien establece los turnos de cada agente, la nueva propuesta, que pasaría por organizar turnos 3/2 o 5/4 «para contar con una mejor planificación».

Muíños aclaró que actualmente hay siete policías trabajando (a la espera de que se incorporen los tres agentes que actualmente están de baja) y de ellos, solo cinco hacen turnos rotatorios, ya que el inspector jefe accidental de la Policía Local y otro agente solo trabajan en horario de mañana. Con el nuevo cuadrante «desde el Concello de Poio se quiere mejorar la atención a la ciudadanía y asegurar la atención de mañana y de tarde durante todo el mes».

Además, el concelleiro anunció un refuerzo de personal durante los próximos meses. «No vamos a permitir que ningún tipo de chantaje perjudique los intereses de todos los vecinos», advirtió.

No cobran las horas extras

La respuesta por parte de la Policía Local no se ha hecho esperar. Considera que «lejos de atender nuestros derechos, el Concello quiere seguir castigando a la Policía».

Los delegados de personal de CSIF y CC OO denuncian que la Policía Local es el único departamento del Concello que no ha cobrado las horas extras realizadas desde el pasado mes de mayo. Afirman que Cándido Muiños les reconoció que fue un error suyo el pagar a unos departamentos y en este caso al de Seguridad Ciudadana no. Se da la circunstancia, además, que los tres agentes que por diversas causas pasaron a formar parte de otras plantillas sí que han percibido las horas extras realizadas.

La falta de la realización del reconocimiento médico, el impago de las horas extras y la carencia de personal para garantizar el servicio han provocado que el pasado martes en el pleno los agentes se presentaran con intención de dialogar con Ángel Moldes. Los agentes están valorando la posibilidad de emprender acciones penales contra el alcalde y los concelleiros de Personal y Seguridad Ciudadana, «por las graves discriminaciones sufridas» por un supuesto delito de prevaricación.