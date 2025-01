«En televisión la música clásica tiene poca difusión, o ninguna»

Al frente de la Sociedad Filarmónica de Pontevedra desde 2009 «porque nadie quería asumir el cargo», Gonzalo Martínez confiesa que «me parece imposible que lleve tantos años; empecé como un presidente de transición hasta que se eligiese a otro y aquí sigo». Al menos, pese a los «disgustos» que también conlleva el cargo, esta labor le da «la satisfacción de conocer a muchos grandes músicos».

¿Qué supone presidir una entidad histórica como esta?

Supone, básicamente, mucho trabajo. A veces también algunos disgustos, pero bueno, a los que nos gusta la música clásica y la disfrutamos, pues tener una responsabilidad así también tiene su compensación.

Pero preside usted una Sociedad centenaria al frente de la que han estado grandes personalidades.

Sí, quienes la fundaron eran personas muy ilustres de la Pontevedra de los años veinte y que no solo fundaron la Sociedad Filarmónica, sino que estuvieron también en la fundación de la Coral Polifónica, que este año cumple 100 años precisamente. Gente como Losada Diéguez, como Antonio Iglesias Vilarelle, como Castelao que fue presidente de la Coral Polifónica y colaboró con la Sociedad Filarmónica. De hecho, el emblema que tenemos fue hecho por Castelao. Y ya digo, eran intelectuales de la ‘Pontevedra de los prodigios’, de aquellos años 20 del siglo pasado. Lo que pasa es que estas cosas cambian mucho con el tiempo. Hoy en día, digamos que quienes estamos al frente de la Sociedad somos gente más sencilla.

Creo que nació con casi 200 socios, ¿cuántos tienen hoy?

Estamos en 370 socios, que para una ciudad como Pontevedra está muy bien. Pero esto también tuvo sus picos. Hubo una época en la que en Pontevedra no se hacían conciertos por otras vías, es decir, solo la Filarmónica organizaba conciertos de música, y ahí se llegó a casi 700 socios. Después, otras entidades empezaron a organizar conciertos, por ejemplo, las entidades bancarias, la Caja de Ahorros de entonces, Rutas del Románico también, y ya se diversificó un poco todo. Luego pasamos un momento muy malo, realmente muy malo, con la crisis económica de 2008, cuando hubo un bajón tremendo de socios y se llegó a pensar incluso en cerrar la entidad, pero ahora vamos recuperando y cada temporada tenemos unas 25 o 30 altas. Y ese nivel de unos 370 socios en el que estamos ahora es un número ideal para la Sociedad, nos permite hacer unas temporadas de entre 11 o 13 conciertos de calidad, que es lo importante.

¿Se divulga suficientemente la música clásica o sigue siendo para una minoría?

Lo de la música clásica, al que le gusta, le gusta mucho, pero al que no, es muy difícil que entre en este mundo. Es cierto que es importante la divulgación y que se explique la música clásica, porque es la forma de que llegue a más gente. Pero yo estoy casi convencido de que el que le gusta y va a los conciertos de música clásica es porque la escuchó en su casa, de pequeño, es porque le despertaron interés en ella. Pero el que se opone rotundamente a escuchar música clásica porque dice que no le gusta, pues ahí no hay nada que hacer. Y es respetable, claro.

¿Qué opina de las actuales vías de popularizar la música, los concursos de talentos en la televisión, los ‘Benidorm Fest’...?

La verdad es que no lo sigo. Me parece muy bien que se haga, claro, pero no soy aficionado. Lo que sí veo es que hay muy pocos programas de música clásica en la televisión, o casi nada. No me parece normal que el único programa de música clásica que hay en Televisión Española lo ponga a las 8 de la mañana. No anima mucho a seguirlo, la verdad. Y poco más hay. En televisión la música clásica tiene muy poca difusión, por no decir ninguna. Y es una pena que hayan desaparecido los programas de música clásica para los niños en la tele, porque teníamos algunos muy divertidos y muy bien hechos.

La Filarmónica va a cumplir 104 años ¿Cómo anda de salud?

Pues tiene salud, la verdad. Ahora mismo se ve mucho ambiente, hay gente muy entusiasmada, tenemos conciertos de calidad y va mucha gente. Creo que estamos pasando un buen momento, y ya digo, si mantenemos esa línea y esa cantidad de socios, entre 350 y 400, la Filarmónica goza de buena salud. En todo caso, animo a la gente a que, por lo menos, vaya a algún concierto de la Sociedad Filarmónica, que se acerquen al Teatro Principal y que escuchen algún concierto. Porque hay gente que nunca había ido a un concierto y se presentó allí por primera vez y luego se hizo socio. Y hay que decir también que hay que probar la música en directo, porque es diferente a oírla en un CD o en otro sistema digital. La música en directo gana mucho. Ese es un factor muy importante y yo animo a la gente a que lo pruebe.

