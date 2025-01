Puentes acusa al PP de perjudicar las pensiones de 16.000 pontevedreses

El PSOE de Pontevedra manifestó ayer su indignación por «la irresponsable decisión política» adoptada por el PP al votar, junto a Vox y Junts, contra el decreto con el que el Gobierno central buscaba revalorizar las pensiones y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y garantizar descuentos en el transporte público, ayudas a los afectados por la Dana y el programa de compra y alquiler de vivienda, según explicaron ayer miembros del grupo socialista local.

En una declaración conjunta de su portavoz municipal, Iván Puentes, y la diputada en el Congreso, Marica Adrio, en la que estuvieron acompañados por la parlamentaria Paloma Castro y la concejala Yoya Blanco, los socialistas denunciaron que esta decisión de los cargos públicos del PP, «que también son de Pontevedra, tuvo víctimas directas en esta ciudad». En referencia a la derogación del real decreto en el Congreso de los Diputados tras una votación en contra en la que coinciden Partido Popular, Vox y Junts.

«Hoy tenemos en nuestra ciudad 16.000 pensionistas que, no solo no van a cobrar más y van a ver cómo no se revaloriza su pensión, sino que en el mes de febrero van a ver cómo su pensión baja. Cobrarán menos dinero de lo que estaban cobrando hasta ahora», subrayó Puentes. A lo que Adrio añadió, «pregúntenles por qué votaron en contra. Votan contra la ciudadanía y el escudo social y la mejora de la vida de las personas», dijo.

El PSOE señaló también que la decisión de los populares estaba en manos de «cargos públicos del PP que también son de Pontevedra». Y que, a su parecer «querían dar una bofetada a Pedro Sánchez dándosela a todos los pontevedreses damnificados en esta ciudad». Asimismo, el portavoz del PSOE recordó que «hay 60.000 usuarios mensuales de las líneas de transporte público municipal que van a ver cómo sube su billete. Al igual que el millón y medio de personas que pasan cada día por la estación de tren de Pontevedra».

Puentes se refirió también al acceso al mercado de la vivienda para los jóvenes. «Tenemos casi 90.000 personas menores de 34 años que, cuando quieran acceder a una vivienda digna a un precio asequible, lo tendrán más complicado que a día de hoy», haciendo alusión a las ayudas directas al alquiler y compra de vivienda, por las que también votaron en contra PP, Vox y Junts.

