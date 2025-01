Aprobado el nuevo convenio de emergencias en Sanxenxo

El pleno de Sanxenxo dio luz verde con el apoyo de los tres grupos, PP, PSOE y BNG, al nuevo convenio firmado a tres bandas entre Xunta, Diputación y Concello para colaborar en la financiación del servicio municipal de emergencias hasta 2027 por un importe anual de 321.000 euros, 161.000 más que en el anterior acuerdo.

La portavoz del gobierno local, María Deza, incidió en que el servicio cuenta en la actualidad con 17 efectivos en plantilla, cinco más de los de cualquier GES de Galicia. «Contan cunhas condición laborais moi beneficiosas e poño como exemplo a contraprestación económica da xornada do 24 ou 31 de decembro moi superior á dun MIR», explicó.

En cuanto a los trabajadores por turno, cuestionados por la oposición, Deza recordó que el 83% de los días de 2024 hubo tres o más trabajadores por guardia y que, en ningún caso, se cerraron las instalaciones. «En Sanxenxo cando hai menos de tres persoas de garda non se pecha o servizo, aténdense as chamadas e os propios traballadores deciden en función do risco si se poueden desprazar ao lugar», apuntó.

Por su parte, el grupo municipal del BNG, pese a votar a favor de la aprobación del nuevo convenio, dejó claro que este acuerdo es positivo «siempre y cuando el PP haga una gestión adecuada del servicio, algo que está brillando por su ausencia con un empeoramiento en los últimos años».