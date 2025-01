32 varamientos en Sanxenxo en un año

El número de varamientos registrados en Galicia en el pasado año fue de 689 ejemplares en total: 614 cetáceos (89%), 6 pinnípedos (1%), 32 tortugas (5%), 23 tiburones (3%), y 14 nutrias (2%). Además, también fueron registrados 17 pescados de diferentes especies (atún, pez espada y pez rueda). Estas cifras, que siguen la línea del año 2023, que finalizó con 697 varamientos (cetáceos, pinnípedos, tortugas, tiburones y nutrias), además de 17 peces de otras especies, suponen más del doble de la media anual situada en los 270 ejemplares entre 1990 y 2022.

Desde CEMMA destacan la desestacionalización en los varamientos, lo que hace pensar que se deban a otra causa que ya no es el mal tiempo en el mar, además de que la mayor parte de las muertes está relacionada con las capturas accidentales. «Se están produciendo cambios muy rápidos en el océano que los animales no son que de asimilar, su resiliencia es llevada al límite y muchos no son capaces de superar las dificultades», concluyen los expertos.