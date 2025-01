La alfombra «granate» conquista con su glamour el Pazo da Cultura

Pontevedra se volcó con los Premios Feroz y prueba de ello fueron los centenares de personas que, sin tener invitación, se agolparon en la puerta de acceso al Recinto Ferial de la ciudad para ver llegar a las estrellas del cine y la televisión. «Todas las referencias que me llegan de la organización es que están encantados con esta respuesta de la ciudadanía; la verdad es que estoy derretido, porque la gente de Pontevedra está acompañando todo este éxito y para nosotros es muy importante como ciudad», admitía un pletórico alcalde, Miguel Lores, en su paseo por la alfombra roja. «Creo que dejamos el listón muy alto para el año que viene», añadió el alcalde, para recordar que la edición de 2026 de los Feroz también será en Pontevedra.

Sobre las seis y media empezaba una lenta alfombra roja con una inconmensurable La Dani, que hacía su aparición metido dentro de una gabardina negra «recién sacada de la pasarela de Milán». Tenía tantas ganas de venir a Galicia, por eso se lo pidió a la organización -decía divertido- sin dejar de ser reclamado. De las primeras figuras en llegar fueron caras ajenas al cine que, sin embargo, fueron tratadas comos estrellas en la meca dorada: los influencers. Etre ellos...... Traídos muchos de ellos, por los patrocinadores de la gala, para que su presencia ayude a reberverar el eco de unos premios que, por primera vez se celebran en Pontevedra.

Algo que para muchos invitados ha supuesto una grata sorpresa. «Es la primera vez que estoy en Galicia», confesaba Eduard Fernández. Y aunque muchos no tivieron tiempo suficiente para disfrutar de la ciudad, otros, sin embargo aprovecharon para hacer una visita guiada, hacer deporte por el río y «comer y beber bien», eran de las frases más repetidas. «A mí el casco antiguo me ha encantado, me ha parecido increíbe. Es precioso» comentaba la protagonista de «Los destellos», Patricia López Arnaiz. Solo Tristán Ulloa mostró su desacuerdo con la localización, señalando con ironía qué él era vigués. También se repetían las ganas de regresar con amigos. Como el director de «Yo adicto», Javier Giner, que adelantó que volverá para pasar el verano en San Vicente. Giner, fue uno de los más atrevidos con su vestuario. Con un modelo de falda y chaleco en tonos grises de un «amigo barcelonés» estilo «kilt», caminaba por la alfombra con los ojos pintados de negro. «Tenía claro que quería llevar falda», dijo.

Alfombra roja de los Premios Feroz 2025 /

Bob Pop tampoco defraudó. Sus inconfundibles y llamativas gafas de pasta naranja hacían juego con unos pantalones de rayas del arcoiris que asomaban bajo gran ropa de abrigo. En contraste, aparecia Chacha Huang, con un vestido transparente negro que no dejaba nada a la imaginación. Otra de las atrevidas de la noche fue la actriz gaditana Alex de la Croix . Su arriesgado modelo incluia botas de charol de «chúpame la punta» y tacón de aguja que calzaba con estilo y un minivestido en rojo y negro, muy tapete de naipes. Ana Castillo, Loreto Mauleón o Iria del Río, que también alzó los colores de Galicia, fueron de las más elegantes. Eligieron el negro como color de sus vestidos. También María León, bajo cuya americana de cuero asomaban dos carreras en las medias nada más llegar al evento. Lo que no le quitó las ganas de subrayar la belleza de la ciudad. Entre las actrices mejor vestidas también destacó Candela Peña. De granate como esta ciudad, reconocía el calor de los gallegos por su interpretacion de Rosario Porto en «El caso Asunta», un personaje que se ganó con insistencia (le ofrecían ser una de las policías), mucho estudio y dicción en gallego y tesón. Tanto en la cena previa como ayer, vistió de granate con modelos gallegos.

Candela Peña, Javier Gutiérrez, María León y Tristán Ulloa. / Gustavo Santos

Y es que fueron muchos los que se atrevieron a valorar el hecho de que unos premios nacionales de la cultura como los Feroz sean itinerantes. Uno de ellos fue el querido actor Javier Gutiérrez. «Me parece un regalo que se hagan aquí, premian a la ficción nacional, no una sola cosa en Madrid y Barcelona, con lo cual el hecho de que viajen y vayan a distintas ciudades me parece un acierto», declaró.

Entre los artistas patrios se encontraban, Manuel Regueiro, que hizo gala de su Pontevedra natal con mucho orgullo. «Para mi es la ciudad perfecta para celebrar los Premios Feroz, ya lo sabemos todos ¿no? Es la capital del mundo». También Alicia Armenteiros, que se atrevía a apostar por «Querer» como ganadora. «Estoy feliz, para mí es surrealista es una distopía ver que se hacen en mi casa», decía sin dejar de sonreír vestida de negro riguroso con un vestido de volúmenes ceñido a la cintura y falda corta de Ana Locking y como único complemento unos pendientes deltraje tradicional de Galicia, regalados por su madre. Se suman María Vázquez, que además de reivindicar lo gallego llevaba mensaje feminista en las «enaguas» que usó como vestido. Y María Castro que fue una de las más reclamadas. La actriz de «La Promesa» comentaba con gratitud que nada más llegar se había sentido muy feliz y querida por la respuesta de la gente al verla .

Entre las anécdotas más divertidas, las dos veces que pasó por la alfombra Javier Cámara sin haber asistido. Y es que el inmenso parecido de Jorje Sánchez- Cabezudo (gestos y manera de hablar incluida) causó confusión. La segunda, la protagonizó Simón de Santiago. Otra de las grandes corrió a cargo de la fantástica Silvia Abril, que preguntó «quién era ese actor tan alto que no conocía», en eferencia al Ministro de Cultura, que estaba siendo entrevistado a su lado. También Jorge Ponce, al que se le enregño una pegatina conel escudo de Pontevedra para que la pegue en la mesa de Broncano, en «La Revuelta».

Entre la alegría, el orgullo porque la fiesta tuvera lugar en Pontevedra y la cercanía de muchos cineastas, destacón, sin embargo, la actitud de Carmen Machi, Najwa Nimri o Pedro Almodóvar. Ninguno atendió a los medios locales, saliendo enseguida del circuito que marcaba la alfombra.