Umia Vivo ten dereito a ver os expedientes sobre a Carballeira de Caldas

A Comisión de Trasparencia de Galicia, integrada pola Valedora do Pobo, representantes da Xunta de Galicia, Consello Consultivo, Consello de Contas e Fegamp estimou a reclamación presentada pola asociación Umia Vivo contra o concello de Caldas de Reis pola desestimacion por silencio das solicitudes de acceso os expedientes e proxectos do Xardin e a Carballeira de Caldas. Según o colectivo, «son solicitados dende o ano 2019 e reiterado en 2023, 2024 e 2025 o que pon en evidencia a falta de transparencia do concello en diferentes mandatos».