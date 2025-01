O legado do músico coruñés Marcel del Adalid, a exame no Museo de Pontevedra

O Museo de Pontevedra acolle o vindeiro xoves, 30 de xaneiro (19:00 horas), a presentación do libro Marcial del Adalid e o seu legado na Real Academia Galega, da musicóloga Laura Touriñán Morandeira. O acto contará con Alejo Amoedo ao piano, que interpretará pezas do compositor, pioneiro na incorporación á música académica da lingua galega e das nosas melodías populares, e un dos creadores máis relevantes da escena peninsular do seu tempo.

A investigadora estará acompañada polo presidente da RAG, Víctor F. Freixanes; a directora do Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve; e o musicólogo e académico correspondente Fernando López-Acuña.

Autor de preto de 300 títulos coñecidos, a práctica totalidade das composicións de Marcial del Adalid (1826-1881) consérvase na Real Academia Galega, que custodia dende 1928 un conxunto bibliográfico e arquivístico do músico que fan dela a institución de referencia para os estudos sobre o autor. A RAG facilita o acceso a este rico fondo na páxina marcialdeladalid.academia.gal, unha web na que tamén se poden descargar outros contidos relacionados co compositor, entre eles Marcial del Adalid e o seu legado na Real Academia Galega, publicado na colección Anexos BRAG.