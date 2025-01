Detectados seis casos de cáncer de cérvix en el área sanitaria tras testar a más de 22.000 mujeres

El Programa galego de detección precoz do cancro de cérvix de la Consellería de Sanidade diagnosticó en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, desde su inicio a mediados del año 2022 hasta diciembre de 2024, un total de 264 lesiones de cuello de útero, entre los que se confirmaron posteriormente seis cánceres. Este programa se aplica en los 42 centros de salud del área sanitaria y en estos dos años y medio se invitó a participar a 42.672 mujeres, más del 61% del total de las que tienen entre 35 y 65 años. De ellas, 30.388 mujeres recibieron la convocatoria por sms o carta, y 12.284 fueron captadas por la matrona en su consulta.

En este tiempo se han realizado más de 22.000 tests del VPH (Virus del Papiloma Humano), alcanzando una participación del 58,77%. La positividad global la este virus se sitúa en el 6,46%, en linea con los datos epidemiológicos previstos. Asimismo, en Pontevedra-O Salnés se detectaron cerca de 155 mujeres con lesiones premalignas CIN 1 (neoplasia cervical intraepitelial con una tasa de detección de lesiones del 6,98 por cada mil mujeres); 54 con lesión CIN 2 (con 2,43 por cada mil; 49 con lesión CIN 3 (con 2,21 por mil) y seis cánceres de cérvix (es decir, el 0,27 por cada 1.000).

La detección de la infección por el VPH se realiza «mediante una prueba sencilla y indolora que, a diferencia de la citología, puede ser realizada tanto en un centro sanitario cómo por la propia mujer en su domicilio. Esto es así por que el virus se detecta en el fluido vaginal. Si la prueba es negativa -no se detecta infección- el riesgo de tener cualquier anomalía en las células del cuello del útero es mínimo», según el Sergas. Cinco años después de la prueba, se envía a las mujeres de 35 y 65 años del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés una nueva invitación. «Si esta resulta positiva, será necesario verificar que no hay anomalías en estas células, por lo que será preciso efectuar una citología en un centro de salud», añade el Sergas.

En caso de que no se observen anomalías en la toma realizada, «se recibirá un sms con el resultado de normalidad, si no se rechazó esta forma de comunicación con el Sergas. En caso de que se precise realizar alguna otra prueba, se recibirá una carta en la dirección de la mujer con la correspondiente cita». Sanidade subraya que «el cáncer de cérvix, una de las principales causas de cáncer entre mujeres a nivel mundial, es una de las neoplasias malignas que se pueden controlar más eficazmente «y recuerda que «desde diciembre de 2023 el Programa galego de detección precoz do cancro de cérvix está implantado en todas las áreas sanitarias gallegas.