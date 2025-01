«Lo complejo es juzgar que el agresor sea también un padre»

Alauda Ruiz de Azúa, es un mujer serena y sensible que no ha renunciado a sus sueños. Esta vasca a la que la lluvia que arrecia contra el cristal mientras charlamos no le asusta, consiguió pasar de la publicidad al cine con cuarenta años. Algo que ella considera importante por lo que supone luchar durante tanto tiempo. Está en Pontevedra porque su último trabajo, la miniserie sobre violencia sexual en el ámbito familiar, «Querer», opta a siete galardones a los Feroz 2025, incluidos mejor serie dramática y mejor guión.

«Querer» cuenta con siete nominaciones, es la que más candidaturas ostenta, ¿qué significa para usted? ¿Está nerviosa?

Sí, bueno más que nervios, mucha ilusión sobre todo. Las nominaciones suponen ese momento bonito de ver que el trabajo ha gustado. Que se ha reconocido.

Como todos, seguro que tiene su propia quiniela, ¿cuál es su película o serie favorita, entre sus rivales?

Es un año de series increíbles realmente podría ganar cualquiera. Me parece un año muy difícil, a mí me haría mucha ilusión, pero me gustan mucho las series de esta edición.

¿Hacer un trabajo por encargo con una temática tan dura es difícil?

Sí, lo que pasa es que no lo vivo como un encargo. Es verdad que se me propuso un tema y una premisa, que no nació de una inquietud mía personal. Pero cuando decidí entrar es porque conecté con una visión muy personal de lo que quería hacer. Entonces, la siento muy mía a «Querer».

¿Cómo se plantea un guión ante un tema tan íntimo y complejo como la violencia sexual en un matrimonio, para que todos los personajes, con sus posturas tan distintas, sean creíbles?

Es algo muy doloroso, lo que intentamos siempre en la mesa de guión es entender a todos los personajes en su fuero íntimo. Intentar entender sus motivaciones reales para hacer las cosas que hacen. Eso no significa que tú justifiques cosas, pero sí intentar entender de dónde podía venir determinados comportamientos. Y creo que eso fue muy importante para que luego, cuando se vea la serie, esté plasmada la complejidad de juzgar algo que ocurre en un terreno de lo afectivo, en una familia. Cuando es tu madre la que denuncia a tu padre, que a su vez puede ser un agresor, pero también un padre protector, esa es la complejidad de juzgar este tipo de casos, que el «agresor» no es alguien de fuera.

¿Cuál es la reflexión acerca del consentimiento que se persigue con la serie?

Hay muchas. Creo que todavía no hemos aceptado que las mujeres viven en un mundo donde no se sienten legitimadas para denunciar. Estamos empezando a hablar ahora de este tipo de violencia, pero todavía no lo hemos asumido. Y es muy importante aceptar que ese es el mundo, ni si quiera el país, es el mundo en el que vives para poder cambiar realmente las cosas.

Los premios suelen estar vinculados a una ciudad. Los Feroz son itinerantes, van a estar en Pontevedra dos años, ¿qué le parece la sede que ofrece la ciudad?

Acabo de llegar pero me parece todo muy bien, nos han recibido muy bien, nos han organizado un coloquio estupendo, no solo es el evento festivo, aquí las historias cinematográficas viajan y eso está muy bien.

¿Qué proyecto sería un sueño hacer para usted?

Te voy a decir una cosa un poco loca que recupero de mi etapa universitaria. Yo estudié Filología Inglesa y, siempre hablando como de proyecto soñado, un poco de cuento, me encantaría adaptar a las Brontë, «Cumbres borrascosas», hacer un drama romántico me encantaría.

¿Hacia dónde va la industria del cine?

Acabo de llegar, pero veo que va mejor respecto a la paridad y se han roto algunos techos relacionados con taquillas, liderazgo de proyectos... Está empezando a pasar.

¿Qué le diría a los nuevos cineastas?

Que yo hice mi primera película a los 40 años y llevo soñando con ello desde los 18, yo pensé que nunca iba a llegar la magia que pasó con «Cinco lobitos». Siempre puedes rodar tus cortos, escribir tus guiones y estar conectado con tu pasión. Eso no te lo pueden quitar, aunque lo demás no surja.

Suscríbete para seguir leyendo