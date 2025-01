Marín desestima las alegaciones sindicales al presupuesto de 2025

El Concello de Marín ha convocado para hoy viernes un pleno extraordinario en el que aprobará de forma definitiva el presupuesto municipal de 2025. Tras su exposición pública, el documento presupuestario, que asciende a 17.870.974 euros, recibió dos alegaciones, una por parte de Comisiones Obreras y otra por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Según el gobierno local «ambas son relativas a cuestiones de Personal, centradas en materia de complementos de productividad y de posibles modificaciones en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo)».

Tras emitir los correspondientes informes técnicos municipales, se lleva al pleno la propuesta de desestimación de ambas alegaciones «ya que no entran en ninguno de los tres supuestos que existen legalmente para presentar reclamaciones a un presupuesto municipal, que son: que no se tramitara de forma correcta, que se omita crédito para poder cumplir con los deberes que se le exigen a una entidad local para sacar adelante sus cuentas o que no se recojan los ingresos suficientes para cubrir los gastos que se establecen en el documento propuesto».

Una vez se vote la desestimación de las alegaciones, quedará aprobado definitivamente el presupuesto, cuya cuantía es un 9,36% superior a la del ejercicio anterior. El gobierno local detalla que «el incremento de tres contratos claves en la prestación de servicios públicos esenciales es el gran motivo tras la subida. El Servizo de Axuda no Hogar, el contrato de gestión de la Piscina Municipal y la previsión de aumento del contrato de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, que aumentan las partidas destinadas a estos fines.

La alcaldesa, María Ramallo, ya explicaba en la memoria que acompaña al borrador estas circunstancias, mientras «el resto de las partidas se mantienen, en mayor o menor medida, con un reparto porcentual similar al recogido en el documento presupuestario del 2024».

«Pero el trabajo de gestión cada vez es mayor», declaró la alcaldesa, «debido a las dificultades de financiación a las que nos enfrentamos las entidades locales, así como por la situación económica actual y el incremento de los costes». Ramallo afirmaba que la financiación de las entidades locales «sigue siendo una asignatura pendiente, ya que no hay una correlación real y asumible entre los ingresos y las exigencias de gasto para seguir prestando servicios de calidad». Por eso, el gobierno local marinense dice que cuadrar y poder cubrir con los fondos propios todo el gasto corriente «es fruto de mucho trabajo y mucha gestión».