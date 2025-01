Manifestación en Marín en contra de los eólicos en el Morrazo

Con motivo del Día Mundial de la Energía Limpia, la coordinadora activista Eólica Así Non!, en la que está integrada la plataforma Eólicos no Morrazo Non, convoca una movilización para este domingo, 26 de enero, a las 12.00 horas delante del Concello de Marín. El objetivo es "denunciar el modelo de expolio energético que promueve la Xunta de Galicia", en el marco del proyecto de parque eólico que la empresa Arena Power pretende impulsar en el Área de Desenvolvemento Eólico de O Morrazo.

Aunque la Consellería de Medio Ambiente ha frenado la iniciativa al considerar que algunos aerogeneradores están demasiado cerca de núcleos de población, esta plataforma sostiene que el expediente para instalar 15 molinos eólicos en los Montes do Morrazo "continúa a trámite, lo que significa que la amenaza continúa sobre el agua, nuestras propiedades, el medioambiente y la salud". Además, denuncian que la Xunta "mantiene una completa ocultación a la ciudadanía y no informa a propietarios, comunidades de montes, concellos y colectivos, ni le da audiencia al expediente".

Por último, demandan la supresión del Área de Desenvolvemento Eólico do Morrazo, una medida que cuenta con el apoyo de Bueu, Cangas, Moaña y Vilaboa, para que la comarca quede libre de instalaciones eólicas.

Eólica Así Non! añade que las últimas reformas legales de la Xunta "tienen como objetivo dificultar que la población se pueda defender delante de estos proyectos agresivos y depredadores del territorio", ejerciendo al mismo tiempo "violencia institucional" contra las comunidades afectadas.