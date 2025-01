A Casa de Cultura de Riomaior renova o seu equipamiento

A Casa de Cultura de Riomaior, en Vilaboa, mellorará o seu equipamento audiovisual co investimento de cerca de 12.000 euros na adquisición de equipos de vídeo e de son. Unha pantalla de proxección, un proxector con soporte de teito, autofalantes, dous micros de man e outros dous de diadema e unha mesa de misturas concentran un investimento que conta co respaldo do plan +Provincia da Deputación.