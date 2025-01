A Aula Cemit de Poio ofrece en febreiro 8 cursos de informática

A Aula Cemit de Poio organiza en febreiro oito cursos novos de habilidades dixitais que van desde procesador de textos e follas de cálculo en niveis de iniciación e medio, manexo do móbil intelixente, edición de imaxes con Gimp, manexo do móbil intelixente, creación de páxinas web e de bolgs. Todas as actividades son gratuítas, e as inscricións para participar xa están abertas a través da páxina web https://cemit.xunta.gal, no correo cemit.poio@xunta.gal ou na propia aula situada en Combarro.