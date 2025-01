Reunión de Queremos Galego en Pontevedra

O Salón de Actos do Pazo da Cultura de Pontevedra acolle hoxe xoves, 23 de xaneiro, ás 19.30 horas, un plenario comarcal de Queremos Galego, no que a plataforma de entidades en defensa da nosa lingua perfilarán conxuntamente a manifestación nacional que terá lugar o 23 de febreiro, Día de Rosalía, entre a Alameda de Santiago e a Praza do Obradoiro.