La gala de los Feroz "será divertida, reivindicativa, celebrará la diversidad y todo lo que está bien"

La gala de los premios Feroz, que se celebra este sábado 25 en el Recinto Ferial de Pontevedra, será “muy divertida, será como la gente de los Feroz: un poco loca; será reivindicativa, celebrará el cine, la diversidad y todo lo que está bien”, dijo La Dani, presentador del acto, que este jueves avanzó unas pinceladas del evento acompañado por la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, María Guerra, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Lores.

María Guerra destacó la “acogida extraordinaria” que ha tenido el evento en la ciudad, que viene precedido de numerosas actividades que “han desbordado nuestras expectativas, no nos había pasado en ninguna otra ciudad que hiciéramos tantas actividades y con tantas personas en todas las proyecciones y que además en un 80 por ciento se quedaban después a la charla”.

"Ha sido una acogida extraordinaria, la verdad es que aunque en Pontevedra me decís siempre que no le diga a nadie que venga, sois tan buenos anfitriones que no sé si vais a acabar teniendo a Benidorm aquí mismo, porque habéis sido alucinates", bromeó Guerra.

Hasta la celebración de la gala se han sucedido una treintena de proyecciones y actividades en torno a la industria del cine y la televisión. Estas actividades previas continúan este jueves con la clase magistral del cineasta Jaime Chávarri, Premio Feroz Audi de Honor 2025, que estará acompañado por María Guerra y por el periodista cultural Anxo Suances. Tendrá lugar en el Teatro Principal, desde las 19.00 horas.

Este viernes 24, desde las 18.00 horas en el Auditorio del Pazo da Cultura, se proyectarán los dos primeros capítulos de ‘Querer’, con Alauda Ruiz de Azúa, Iván Pellicer y Miguel Bernardeau. Las entradas son gratuitas previa retirada de localidades en la oficina de Turismo de la Plaza de España, hasta completar el aforo.

Por primera vez la gala de los Feroz se retransmitirá en directo por La 2 y en la plataforma en abierto RTVE Play, además del canal de Youtube de los propios Premios Feroz.

Los guionistas de la gala, Javier Durán y Diego Soto, harán de ella una cita "irreverente, en la que nos reímos de nosotros mismos, que es lo que hay que hacer en la vida", añadió María Guerra.