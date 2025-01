“Hacer un proyecto como este es lo que para nosotros significa ser arquitecto”

El nuevo museo que nacerá en Santa Clara «transforma la opacidad del antiguo recinto religioso en un espacio abierto y contemporáneo en diálogo con la historia», señala el estudio que fundó en 1985 Fuensanta Nieto con Enrique Sobejano. Su proyecto en Pontevedra «ofrece un gran espacio público hasta ahora desconocido para la mayoría de los habitantes. La propuesta paisajística integra las trazas arquitectónicas que han llegado hasta nuestros días en un jardín para el disfrute de todos los ciudadanos».

¿Qué significa en su carrera, que en ese primer mes del año también suma el Dallas Museum of Art / Museo de Arte de Dallas (DMA), la rehabilitación de Santa Clara?

Santa Clara es uno de los proyectos que realmente en nuestro estudio hemos venido soñando desde que empezamos nuestra carrera. Hacer un proyecto aquí, con estos muros, con esta historia, con todo lo que significa el convento, para nosotros es lo que significa ser arquitecto. Y además lo que creo que como arquitectos somos capaces, el dar importancia a un proyecto como éste. Porque además somos capaces -creo, espero y es lo que queremos hacer- de transmitir la historia, de que ésta se vea, y que se pueda leer de una manera correcta con proyectos como éste. Sin olvidar el mundo contemporáneo, porque también es historia, y también estamos viviendo en él.

Esta semana dan un paso decisivo con los últimos remates del proyecto ¿cuáles son los principales desafíos?

Los principales desafíos pasan por ver exactamente cómo están las estructuras existentes para ser capaces de conservarlas y no dañarlas. Eso como construcción, como arquitectura en el proyecto el principal desafío es que lo que implantamos como arquitectura contemporánea sea capaz de hablar, de mantener un diálogo correcto, con la arquitectura existente. Estamos hablando de un diálogo entre lo existente y lo nuevo, que ese diálogo exista de una manera correcta y que sea armónico.

«Un convento cerrado como este durante tanto tiempo, que no haya tenido la tentación de abrir sus muros y empezar a vender partes de sus parcelas es un auténtico milagro»

Los plazos de la obra son muy ajustados y están apareciendo nuevos inconvenientes: problemas con las estructuras…

Sí, efectivamente, tenemos fecha del comienzo del proyecto de ejecución, el básico ya está entregado, el día 1 de febrero. Nosotros estaremos preparados para entregar el proyecto probablemente, a no ser que nos encontremos con problemas graves como los que está aludiendo ahora mismo, en el mes de junio-julio.

Las exigencias para la rehabilitación se modificaron ¿ha supuesto un especial reto? ¿Lo mejoran?

«Es muy importante tener esa entrada por el muro, esa sensación de que estás en un lugar que tiene 700 años de historia... Y que esos 700 años se puedan leer, entender y vivir»

Lo que ha cambiado realmente, o al menos una de las cosas más importantes, es que el proyecto anterior había previsto unos almacenes para arqueología que en este nuevo proyecto no existen, por lo tanto toda esa zona se ha reducido bastante. ¿Qué quiere decir eso? En principio, que el proyecto se simplifica un poco, aunque tengo que decir que lo que teníamos previsto en el anterior tampoco era… Lo que hemos hecho es cortar todo ese volumen, porque los almacenes siguen siendo necesarios en parte, porque el museo los necesita para el depósito de obras especiales.

Un convento cerrado durante 700 años… ¿se ha encontrado muchos casos así?

Pues no. Es un milagro, sinceramente, porque un convento cerrado como este durante tanto tiempo, que no haya tenido la tentación de abrir sus muros y empezar a vender partes de sus parcelas es un auténtico milagro. Y me parece excelente que lo podamos recuperar para el patrimonio público. Es muy importante. Y es muy importante tener esa entrada por el muro, esa sensación cuando entras a través de ese muro de que estás en un lugar que tiene 700 años de historia. Y que esos 700 años de historia se puedan leer, se puedan entender y se puedan vivir bien.

La conservación de las decoraciones y el estado de las estructuras, entre los desafíos Seis meses después del paso de Santa Clara a patrimonio público, los trabajos de limpieza de los bajos de los dos edificios del convento situados al lado de la iglesia posibilitaron sacar a la luz la que se cree cocina primitiva con su lareira. También aparecieron los restos de antiguas decoraciones, policromías que figuran actualmente entre los principales retos de conservación. El equipo que encabeza Fuensanta Nieto mantuvo una reunión en el Pazo Provincial con el vicepresidente de la Diputación y responsable del Museo, Rafa Domínguez, y posteriormente realizó una visita técnica al convento para comprobar el estado de estas policromías. Con las restauradoras del Museo y su directora, las arquitectas analizaron las actuaciones previstas para esta nave, como paso previo para determinar la intervención de restauración necesaria, y el estado de las estructuras. En estos encuentros también participó el equipo legal que asesora al estudio Nieto Sobejano, el bufete Barrilero y Asociados. Antonio Tena, especialista en derecho público y gestión del suelo, traslada a FARO la «total colaboración» en estos meses de la Diputación y el Concello en las negociaciones para sacar adelante el proyecto.

Suscríbete para seguir leyendo